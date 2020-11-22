Взрыв произошел в кафе в Нур-Султане: погиб человек

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в столице произошел взрыв газового баллона в кафе, передает Kazakhstan Today.

21 ноября 2020 года, в 12.25, на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Спасатели вынесли 15 газовых баллонов и спасли одного человека. По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия. Также врачами скорой медицинской помощи осматриваются 19 человек.

Пожар ликвидирован в 12.58. Его площадь составила 20 квадратных метров. На месте работают силы и средства ДЧС Нур-Султана, Центра медицины катастроф в количестве 34 спасателей и 10 единиц техники", - уточнил Талгат Уали.









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