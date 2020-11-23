Уголовное дело заведено по факту пожара в столичном кафе

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - По факту пожара, произошедшего вчера в одном из кафе Нур-Султана, начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", передает Kazakhstan Today.

Трагедия, произошедшая накануне в дообеденное время, унесла жизнь девушки.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК РК. Назначены пожаро-техническая и судебные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции", - отметили в ДП Нур-Султана.

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