Уголовное дело заведено по факту пожара в столичном кафе

Трагедия, произошедшая накануне в дообеденное время, унесла жизнь девушки.
По факту пожара начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК РК. Назначены пожаро-техническая и судебные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции", - отметили в ДП Нур-Султана.
Взрыв произошел 21 ноября, в 12.25, в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли 15 газовых баллонов и спасли одного человека. По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия. Также врачами скорой медицинской помощи осматриваются 19 человек, сообщили в МЧС. По данным СМИ, пострадавших более 30. После взрыва в кафе в Нур-Султане проверят объекты общепита.
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