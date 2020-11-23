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Уголовное дело заведено по факту пожара в столичном кафе

22.11.2020 7318
Уголовное дело заведено по факту пожара в столичном кафе
Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - По факту пожара, произошедшего вчера в одном из кафе Нур-Султана, начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия, произошедшая накануне в дообеденное время, унесла жизнь девушки.
 

По факту пожара начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК РК. Назначены пожаро-техническая и судебные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции", - отметили в ДП Нур-Султана.

 
Взрыв произошел 21 ноября, в 12.25, в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли 15 газовых баллонов и спасли одного человека. По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия. Также врачами скорой медицинской помощи осматриваются 19 человек, сообщили в МЧС. По данным СМИ, пострадавших более 30. После взрыва в кафе в Нур-Султане проверят объекты общепита.
 

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