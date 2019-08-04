В Алматы молодой мужчина погиб, защищая родственника от грабителя

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - В Алматы молодой мужчина погиб, защищая родственника от грабителей, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в одном из оживленных районов города. На 53-летнего мужчину, выходившего из магазина, напал уличный грабитель, забрал мобильный телефон. За родственника вступился 30-летний мужчина. Он погнался за грабителем, но, догнав его за магазином, получил смертельный удар ножом в сердце, сообщает " Первый канал Евразия ".

Убийцу полицейские обнаружили на крыше бани частного дома. В его руках был тот самый нож, которым он совершил убийство.

Задержанный оказался дважды судимым за кражи 26-летним жителем Талдыкоргана. В момент задержания он был в неадекватном состоянии.

Убийца был в наркотическом состоянии. Наркотики принимали, здесь сидели, детей пугали. Каждый день так у нас", - сообщили очевидцы.

Жители района говорят, что не раз видели убийцу в компании пьяных собутыльников. Они часто приставали к прохожим, о чем напуганные люди не раз сообщали в полицию. Однако реакции так и не последовало. В итоге от рук вооруженного грабителя погиб еще один ни в чем не повинный человек. Погибшему было всего 30 лет. У него осталась беременная жена и маленький ребенок.





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