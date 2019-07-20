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Казахстанцы вспоминают Дениса Тена

19.07.2019, 10:45 16552
Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - Ровно год назад, 19 июля 2018 года, ушел из жизни олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен, передает Kazakhstan Today.
 
Днем 19 июля на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы Денис Тен застиг двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки спортсмен был ранен ножом. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса Тена доставили в больницу, но спасти его не удалось
 


 

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