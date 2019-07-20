Казахстанцы вспоминают Дениса Тена

Днем 19 июля на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы Денис Тен застиг двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки спортсмен был ранен ножом. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса Тена доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Вскоре полиция задержала двух подозреваемых в убийстве и их сообщницу. 17 января суд приговорил Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву - к четырем.
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