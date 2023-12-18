17.12.2023, 16:20 42856
В Алматы покупатели устроили давку в ТРЦ из-за акции в бутике
Фото: кадр из видео
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Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы покупатели устроили давку в одном из торгово-развлекательных центров города из-за акции в бутике.
В Сети распространяется видео, на кадрах которого видна жуткая давка в алматинском ТРЦ.
Произошла нештатная ситуация из-за огромного наплыва посетителей на распродаже. Толпа стала настолько плотной, что снесла несколько торговых точек и витрин. Для восстановления порядка и обеспечения безопасности посетителей пришлось вызывать полицию, а также провести эвакуацию людей", - пишет инстаграм-паблик "100baksoff_original".
В департаменте полиции города Алматы прокомментировали инцидент.
Администратор бутика, организовавший акцию в ТРЦ, что спровоцировало скопление людей, привлекается к ответственности. Его действиям будет дана правовая оценка", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Шымкенте произошла давка возле магазина.
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17.12.2023, 18:06 40591
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в нескольких частных домах в селе Алматинской области
Предварительная причина - скачек давления в газопроводе
Фото: instagram/ talgar_akimat
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Конаев. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в нескольких частных домах в селе Гульдала Алматинской области, сообщает пресс-служба акимата Талгарского района.
В 06.15 в селе Гульдала по улице Байтурсынова, 67, и в 08.20 по улице Суюнбая, 34, в частных жилых домах произошел взрыв газа из-за вспышки газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали четыре человека, пострадавшие госпитализированы. Предварительная причина - скачек давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлена ИИПЛ, дознаватель ОД ДЧС", - проинформировали в пресс-службе.
В связи с произошедшим аким района Танат Айдарбеков посетил место происшествия и ознакомился с состоянием пострадавших семей.
Аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручено организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов. В настоящее время учреждение газового хозяйства "Тауекел-Н-Алғабас" проводит обход и осмотр жилых домов в селе Гульдала", - добавили в акимате.
Ранее в Астане двое детей пострадали от взрыва газового баллона.
17.12.2023, 09:51 48206
В Казахстане почти 20 поездов задерживаются из-за непогоды
Фото: КТЖ
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти 20 поездов задерживаются из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темiр жолы".
Из-за неустойчивых погодных условий на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области сохраняется чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В этой связи АО "Пассажирские перевозки" уведомляет (...) о задержках, отмене и изменениях графика движения пассажирских поездов до улучшения погодных условий", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, сохраняются задержки следующих пассажирских поездов до станции прибытия:
- №77 Алматы - Мангистау поезд задерживается на 17 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Мангистау" поезд отправится в 02.00 с опозданием на 17 часов;
- №29 Алматы - Атырау поезд задерживается на 27 часов, в обратном направлении 16 декабря со станции "Атырау" отправление поезда отменяется;
- №7 Алматы - Саратов поезд задерживается на 11 часов 50 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Саратов" поезд отправится в 23.59 с опозданием на 10 часов;
- №33 Алматы - Актобе поезд задерживается на 21 часов 20 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Актобе" отправление поезда отменяется;
- №15 Алматы - Петропавловск поезд задерживается на 11 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Петропавловск" поезд отправится в 01.00 с опоздание на 9 часов;
- №21 Семей - Кызылорда поезд задерживается на 12 часов 28 минут, в обратном направлении 16 декабря со станции "Кызылорда" поезд отправится в 20.50 с опозданием на 5 часов;
- №509 Алматы - Уральск поезд задерживается на 18 часов 30 минут, следует диспетчерским расписанием;
- №511 Алматы - Атырау поезд задерживается на 20 часов, следует диспетчерским расписанием;
- №21 Семей - Кызылорда поезд задерживается на 7 часов 28 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Кызылорда" поезд отправится согласно графику;
- №23 Алматы - Актобе поезд задерживается на 9 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря со станции "Актобе" поезд отправиться в 01.00 с опозданием на 2 часа;
- №33 Актобе - Алматы поезд задерживается на 7 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря со станции Актобе поезд отправится в 01.15;
- №27 Алматы - Уральск поезд задерживается на 9 часов 38 минут, в обратном направлении 18 декабря со станции Уральск поезд отправится в 02.00 с опозданием на 3 часа;
- №22 Кызылорда - Семей поезд задерживается на 13 часов 3 минуты, в обратном направлении 17.12.23 со станции "Семей" поезд отправится в 00.30 с опозданием на 11 часов;
- №386 Бишкек - Новосибирск поезд задерживается на 10 часа 4 минуты, в обратном направлении 17 декабря со станции "Новосибирск" поезд отправится в 16.00 с опозданием на 6 часов;
- №21 Кызылорда - Семей поезд задерживается на 9 часов 53 минуты, в обратном направлении 17 декабря со станции "Семей" поезд отправится в 23.00 с опозданием на 9 часов;
- №12 Шымкент - Алматы поезд задерживается на 14 часов 51 минуту, в обратном направлении 16 декабря со станции "Алматы-2" поезд отправится в 23.20 с опозданием на 4 часа;
- №26 Шымкент - Алматы поезд задерживается на 12 часов 25 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Алматы-2" поезд отправится в 01.00 с опозданием на 2 часа.
Ранее сообщалось, из-за непогоды в Жамбылской области временно отменили курсирование пяти поездов.
Напомним, в Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
15.12.2023, 14:11 84486
В Атырау в результате взрыва вагона с нефтью обрушился цех
Жертв и пострадавших нет
Фото: ДЧС Атырауской области
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Атырау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в результате хлопка газовоздушной смеси в железнодорожной цистерне произошло частичное обрушение конструкций цеха ТОО "Batys Petroleum".
14 декабря в 13.58 на моечно-паровой станции цеха № 1 ТОО "Batys Petroleum", расположенной в южной производственной зоне города Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с горящими остатками нефтяного шлама. Из-за хлопка произошло частичное обрушение конструкций цеха, сообщили в ДЧС Атырауской области.
На месте происшествия были задействованы 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Атырауской области, 3 сотрудника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" - 5 человек 1 единица техники.
Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
Напомним, в Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома, погибли три человека.
15.12.2023, 11:31 86776
Более 3,5 тысячи жителей Алматинской области остались без электричества в мороз
Причиной отключения стало повреждение кабеля
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Конаев. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 3500 жителей села Коккайнар Ащибулакского сельского округа Алматинской области остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения.
В официальном сообщении местного акимата говорится, что на место была вызвана аварийная бригада.
Причиной отключения стало повреждение кабеля. На данный момент ситуация стабилизировалась, аварийная ситуация устранена", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.
15.12.2023, 11:09 87751
Заболеваемость бруцеллезом среди людей выросла более чем на 40% в области Жетісу
Фото: facebook/ДСЭК Жетысуской области
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Талдыкорган. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в области Жетісу неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 43,7%, то есть с 81 до 116 случаев. 14 пациентов - дети, 13 - подростки, сообщает пресс-служба областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Наиболее неблагополучная ситуация по заболеваемости сложилась в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском районах и городе Текели. Показатели заболеваемости в 1,6-3,2 раза выше областного (17,2)", - рассказала заместитель руководителя департамента Индира Кунбасова.
Групповой заболеваемости болезни в регионе нет. Однако в одном очаге болеют 2-4 человека. Жители заражались бруцеллезом преимущественно от животных в частном секторе.
Санврач отметила, что бруцеллезом легко заразиться, а восстановление после него может занять длительное время. Несвоевременное лечение может привести к бесплодию и инвалидности.
Основной источник заражения - сельскохозяйственные животные в частном секторе. Эта инфекция в основном поражает: овец, коз, коров, верблюдов, а также свиней и собак. Человек заражается бруцеллезом алиментарным путем - при употреблении молока и молочных продуктов больных животных, при употреблении в пищу недостаточно обработанных или сырых мясных продуктов. А также от несоблюдения правил личной гигиены при уходе за больными животными: при использовании инструментов, загрязненных биологическими жидкостями больных животных, при стрижке, убое, снятии шкур, часто в период окота, при кормлении новорожденных ягнят", - рассказала Кунбасова.
Санэпидемиологи напомнили: в целях профилактики заражения бруцеллезом все работы, связанные с уходом за животными, особенно в период окота, следует проводить в специальной защитной одежде, соблюдать правила личной гигиены. В частных хозяйствах перед выпуском на пастбище целесообразно проверять животных на бруцеллез. При этом необходимо соблюдать вышеперечисленные профилактические меры.
Напомним, ранее в ряде областей РК: Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской области были зафиксированы вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота.
В правительстве причинами эпизоотических вспышек назвали низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты сельских ветеринаров.
15.12.2023, 09:10 89676
В Алматы несколько сотен домов остались без отопления
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы несколько сотен домов остались без отопления.
На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова - Аль-Фараби - Желтоксан - Тимирязева", - сообщает акимат Алматы со ссылкой на ТОО Алматинские тепловые сети.
Отмечается, что проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции.
По состоянию на 23.30 часов работы завершены", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате подчеркнули, что в настоящее время тепло есть во всех домах.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
15.12.2023, 07:56 91151
В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС
Фото: Depositphotos
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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
Объявлен ЧС природного характера местного масштаба. Закрыты автодороги республиканского значения. В связи с резким ухудшением погодных условий поэтапно с 12 декабря перекрыты автодороги республиканского значения по коридору Западная Европа - Западный Китай, по маршруту Тараз - Алматы и областного значения", - проинформировали в пресс-службе.
Также в результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы.
По причине ЧС на участке Шу - Отар простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области", - добавили в акимате.
Дополнено 15.12.2023, 10.45
В Жамбылской области спасатели вызволили пять тысяч человек из снежного плена, сообщает пресс-служба акимата региона.
Отмечается, что спасательные работы продолжаются. Кроме того, организована линия экстренной помощи областного управления МЧС.
В настоящее время в Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно 9 пунктов обогрева на 825 мест. Задействовано 171 человек и 76 единиц техники. На блокпостах выставлены наряды полиции. Для восстановления линий электропередачи ТОО "Жамбылские электрические сети" мобилизовано 23 аварийно-спасательных отряда и 27 единиц специальной техники. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, действуют в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Также на участке Шу - Отар простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время, по информации транспортной прокуратуры Шуского района, пассажирские поезда начали движение.
Дополнено, 15.12.2023, 11.53
В Жамбылскую область для помощи застрявшим в снежном плену казахстанским гражданам направлены спасатели из Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС соседней республики.
В целях оказания содействия в вывозе застрявших в пробке граждан Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, 39 спасателей, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап Nissan, 2 снегохода и необходимое снаряжение выехали в 03.05 на пограничный пост Ак жол и в 08.15 прибыли на территорию Казахстана", - говорится в сообщении.
Также на местах организован беспересадочный круговой маршрут для добровольцев (волонтеров) на 5 автомобилях, проводится эвакуация граждан в безопасное место.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 региона.
14.12.2023, 19:18 73011
В Актобе подросток скончался в школе
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Актобе. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 14 декабря, в актюбинской школе случилась трагедия. Скончался ученик 7-го класса, сообщает "Диапазон".
13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, АД не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11.25 констатирована смерть", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.
В октябре 2022 года в одной из школ Уральска школьник умер перед уроком в классе.
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