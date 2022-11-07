В Шымкенте произошла давка возле магазина

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Шымкент. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам, - Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам, сообщает пресс-служба МВД РК.

Возле магазина собралось большое количество людей. Во время открытия произошла давка. На место сразу же прибыли участковые инспекторы опорного пункта, которые обеспечили общественный порядок. Пострадавших нет.

Полицейские Енбекшинского РУП установили владельца магазина. Мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье 488-1 КоАП РК.