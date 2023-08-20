В Алматы произошел пожар в складских помещениях

Загорелись склады с канцтоварами и аксессуарами для сотовых телефонов

Фото: ДЧС Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу утром произошло возгорание складов на улице Москвина в Жетысуском районе Алматы, - В субботу утром произошло возгорание складов на улице Москвина в Жетысуском районе Алматы, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





12 августа в 07.16 поступило сообщение о горении складов. Развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара", - проинформировали в ведомстве.





По предварительным данным, пожар произошел на складе канцелярских товаров и аксессуаров для сотовых телефонов.





Отмечается, что из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций. Введены стволы для тушения и защиты соседних складов.





По информации МЧС, в 09.45 пожар локализован на площади 2250 квадратных метров.





В тушении пожара задействованы 35 единиц техники и более 100 человек ДЧС. Информации о пострадавших нет.









Дополнено, 12.08.2023, 14.50





Пожар в Жетысуском районе ликвидирован, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.





Пожарным удалось отстоять склады с товарно-материальными ценностями.





По данным, департамента тушение огня осложнялось плотной застройкой и высокой горючестью контейнеров. Из-за высокой температуры происходило обрушение железобетонных плит. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности.





Основные усилия были направлены на недопущение переходя огня на соседние склады с товарно-материальными ценностями предпринимателей, введены стволы на тушение и их защиту", - подчеркнули в ДЧС.





Усилиями огнеборцев сложный пожар на складах в Алматы локализован в 09.45, ликвидирован в 12.22. Жертв и пострадавших нет.





В тушении пожара были задействованы 50 единиц техники и более 200 человек.





Пожарные отстояли от огня 8 контейнеров и 15 примыкающих по периметру и близстоящих складов с ТМЦ на площади более тысячи квадратных метров.



