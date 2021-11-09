В Алматы произошел пожар в строящемся доме

АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ – В Алматы произошел пожар в строящемся жилом доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, сегодня, в 10.24, сотрудники департамента выехали по повышенному рангу вызова в микрорайон Мирас, дом 29/1, Бостандыкского района.
По прибытии обнаружено горение мансардного этажа и кровли строящегося двухэтажного дома на площади 280 квадратных метров. Быстрому распространению загорания способствовали легкосгораемые конструкций: фанера, а также покрытие кровли мягким битумом", - говорится в сообщении ДЧС.
Был развернут оперативный штаб, создано два боевых участка, на тушение и защиту введены универсальные и лафетный ствол через пожарную автолестницу, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, протянуты магистральные линии, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды.
Пожар локализован в 11.31. Удалось отстоять первый и второй этажи дома", - проинформировала пресс-служба департамента.
Как сообщалось ранее, во время пожара в Центральной больнице Жезказгана погиб человек.
Напомним также, 3 ноября в Алматы ночью загорелся двухэтажный дом, расположенный по улице Радостовца на пересечении с улицей Солодовникова в Бостандыкском районе.