В Алматы произошел пожар в строящемся доме

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ. - Сразу два смертельных случая произошли 5 ноября на АО "УК ТМК". Двое рабочих скончались при загадочных обстоятельствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В департаменте полиции ВКО подтвердили, что факт гибели зарегистрирован, сообщает altaynews.kz

5 ноября Иртышским отделом полиции УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Подробности случившегося не разглашаются, однако брат одного из погибших обеспокоен тем, что руководство предприятия до сих пор не вышло с ними на связь.