В Алматы произошло смертельное ДТП

АЛМАТЫ. 15 ОКТЯБРЯ - ДТП произошло 15 октября, около 15.00. Водитель легкового авто сбил двух человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель К., управляя Audi S-2, следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, допустил наезд на пешехода С., 1997 года рождения, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. Далее авто по инерции выехало на полосу встречного движения, где произошел наезд еще на одного пешехода - А., 1996 года рождения, который стоял на остановке, после чего авто сбило осветительный столб и забор дома, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В результате аварии пешеход С., скончалась на месте. Второй пострадавший госпитализирован. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть).