В Алматы разыскивают подозреваемого в нападении на девушку на проспекте Аль-Фараби

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские разыскивают подозреваемого в нападении на девушку на проспекте Аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

Жительница Алматы написала в социальных сетях, что на проспекте Аль-Фараби на нее напал неизвестный. Полиция занимается розыском подозреваемого, сообщает inAlmaty .kz.

Как пишет у себя на странице в Facebook пострадавшая, она опознала домогавшегося до нее мужчину по видео, снятым её другом немногим позже.

Вечером, около 23.00, я возвращалась домой (между Маркова и Сейфуллина), то есть практически в центре города и где на меня со спины напал человек. Даже не знаю, откуда взялись силы дать отпор. А сколько девушек даже не могут не то чтобы двигаться, а элементарно закричать или подать хоть какой-то сигнал прохожим. Если честно, мне просто повезло. Как только пришла в себя, попросила друга приехать искать его вместе, потому что одной было страшно. Он увидел бегущего человека и заснял на видео лицо, чтобы я опознала. Это был он, я узнаю и подтверждаю, что человек на фотографиях домогался меня", - поделилась девушка.

В пресс-службе департамента полиции Алматы проинформировали, что проводят проверку.

Устанавливаются как личность фигуранта, так и другие обстоятельства дела. Мужчина непременно будет задержан. Его действиям будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством", - отметили в полиции.

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