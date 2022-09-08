В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе

Фото: Polisia.kz

АКТОБЕ. 7 СЕНТЯБРЯ - 7 сентября в 13.45 35-летний водитель Nissan Almera на пересечении улиц Кунаева и Кулумбетова сбил на пешеходном переходе 63-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю внучку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а девочку доставили в ОДКБ Актобе. После оказания первой медицинской помощи ребенка отпустили домой, сообщает Polisia.kz

На данный момент проводятся следственные действия по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Водитель водворен в ИВС УП Актобе.