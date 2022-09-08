В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе

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По сообщению управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено, информирует Polisia.kz.
Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, пожар на Кок-Тобе в Алматы разгорелся вчера вечером. Горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. В 20.35 пожар ликвидирован.