В Алматы сошли лавины в районе Альплагеря

Решение еще не вступило в законную силу

Фото: ДЧС Павлодарской области

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд установил 100% вину компании "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом, сообщает - Суд установил 100% вину компании "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом, сообщает Павлодар-онлайн





Напомним, трагический случай на руднике произошел в ночь на 4 января. Автобус с горноспасателями провалился под землю. Внутри находились четыре человека, двое так и не были найдены.





Ранее комиссия, занимавшаяся расследованием несчастного случая, пришла к выводу, что вина полностью лежит на работодателе. "Майкаинзолото" попыталась оспорить это решение через суд. Предприятие свою вину отрицает.





Судом установлено, что причинами группового несчастного случая стали ненадлежащий контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото", ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков. Отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела, пишет Павлодар-онлайн.





Это подтверждают материалы расследования, в том числе - заключения экспертных организаций и подкомиссий.





Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100% вина истца. В связи с этим, судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу", - сообщили в специализированном межрайонном административном суде города Астаны.





Решение еще не вступило в законную силу.