Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областьюТокаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
16.04.2024, 12:16 31951
В Алматы сошли лавины в районе Альплагеря
Жертв и пострадавших нет
Фото: МЧС РК
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сошли снежные лавины в районе Альплагеря, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Медеуском районе сошли снежные лавины объемом 4000 кубических метров. Жертв и пострадавших нет. От синоптиков Казгидромета поступило штормовое предупреждение о том, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется лавинная опасность", - сообщили в ведомстве.
Также в МЧС попросили граждан ограничить посещение горной местности.
Ранее в горах Алматинской области снежная лавина перекрыла дорогу.
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17.04.2024, 09:57 501
Автобус упал в воронку: Суд установил 100-процентную вину компании "Майкаинзолото"
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд установил 100% вину компании "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом, сообщает Павлодар-онлайн.
Напомним, трагический случай на руднике произошел в ночь на 4 января. Автобус с горноспасателями провалился под землю. Внутри находились четыре человека, двое так и не были найдены.
Ранее комиссия, занимавшаяся расследованием несчастного случая, пришла к выводу, что вина полностью лежит на работодателе. "Майкаинзолото" попыталась оспорить это решение через суд. Предприятие свою вину отрицает.
Судом установлено, что причинами группового несчастного случая стали ненадлежащий контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото", ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков. Отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела, пишет Павлодар-онлайн.
Это подтверждают материалы расследования, в том числе - заключения экспертных организаций и подкомиссий.
Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО "Майкаинзолото", признана 100% вина истца. В связи с этим, судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу", - сообщили в специализированном межрайонном административном суде города Астаны.
Решение еще не вступило в законную силу.
16.04.2024, 16:40 23806
Незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильным выпадением осадков по улице Керей - Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей, сообщили в акимате Алматы.
Сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне Музтау. Установлено, что на участке 2768 в ПК Горный гигант при строительстве объекта нарушена экосистема - собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом, естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте", - сказано в сообщении акимата.
В ведомстве отметили, что строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.
В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.
Коммунальными службами организован отвод, последствия схода грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.
Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние. В целом по району в связи с прогнозом погоды заблаговременно усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы", - добавили в ведомстве.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибласемья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Эта трагедия вновь поднялатему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков.
16.04.2024, 11:04 34821
Жизненно важные объекты укрепляют в Уральске
Фото: primeminister.kz
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Уральск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области усилены меры защиты объектов систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба правительства.
В Уральске комплекс противопаводковых мероприятий организован на объектах ТОО "Батыс су арнасы", АО "Жайыктеплоэнерго", а также на насосной станции.
Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тыс. жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме: имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники. Для исключения подтопления стратегических объектов вдоль реки Жайык проводятся противопаводковые работы по укреплению дамбы. Заблаговременно предприняты меры по обеспечению водой жителей города. Имеется подвижной состав в виде водовозов, которые могут обеспечить подвоз воды", - сообщил главный инженер "Батыс су арнасы" Аян Таскали.
К "Жайыктеплоэнерго" относится свыше 248 км городского теплоснабжения. Сейчас наиболее подверженные подтоплению участки заполняют песчано-гравийной смесью.
Также в ЗКО расположено более 20 тыс. км электросетей, в четырех районах - более 20 подстанций, в городе Уральске - 16. Благодаря их расположению на возвышенности опасности подтопления нет. Тем не менее вокруг объектов возводят земляные валы и укрепляют их мешками с песком.
Противопаводковые мероприятия также проводят на насосной станции, расположенной на реке Жайык. Она обеспечивает питьевой водой жителей Уральска, также вода используется для "Жайыктеплоэнерго".
Порядка 60 тыс. кубов мы ежесуточно берем. Это стратегический объект, поэтому в целях безопасности проводим обваловку станции, выставляем мешкотары", - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай.
Напомним, в Западно-Казахстанской области мобилизованы силы в рамках подготовки к предстоящему пику паводков. Всего в регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. Принимаются меры по укреплению жилых массивов.
Напомним, вчера в Западно-Казахстанской области объявили ЧС местного масштаба в 6 регионах. Под угрозой подтопления находятся 84 населенных пункта.
16.04.2024, 08:50 39126
Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек
Фото: скриншот из видео МЧС
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 00.00 число эвакуированных с начала паводков в РК увеличилось до 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка.
По данным МЧС, вернулся домой 11 991 человек. В эвакопунктах находятся 6717 человек, в том числе 2952 ребенка. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.
Откачано свыше 9,6 млн кубометров талой воды, уложено более 2,3 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3565 жилых домов и 2195 дворовых территорий.
В МЧС сообщили, что в круглосуточном режиме спасатели проводят эвакуацию жителей подтопленных населенных пунктов и дачных массивов близ Петропавловска. Накануне из Западно-Казахстанской области министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прибыл в СКО. Он поручил продолжить активную фазу эвакуации местных жителей.
Как сообщалось ранее, водохранилища остаются заполнены на 100% в двух регионах страны.
15.04.2024, 20:28 60121
Паводки в Западно-Казахстанской области: в регионе объявили шесть ЧС местного масштаба
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Уральск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области объявили шесть чрезвычайных ситуаций местного масштаба.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", 84 населенных пункта в Западно-Казахстанской области находятся под угрозой подтопления.
Вдоль реки Урал находится 84 населенных пункта. И на все эти 84 предстоит угроза, потому что мы наблюдаем каждый день поднятие реки на более 10 сантиметров. То есть вчера составляла 7 метров 55 сантиметров, а на сегодня 7 метров 68 сантиметров. Пик у нас 8 метров 50 сантиметров. В связи с этим проводятся работы по оповещению населения, обходу домов и преждевременной эвакуации", - заявил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Тулеуш.
Уточняется, что в регионе подтопило порядка двух тысяч домов. Для аварийно-спасательных работ на помощь из других областей прибывают сотрудники МЧС, МВД, Нацгвардии и Минобороны. Всего для борьбы со стихийным бедствием здесь задействовано больше 5,5 тысячи человек. На каждом участке группы посменно дежурят круглые сутки.
По информации телеканала, на сегодня в регионе эвакуировано больше 13 тысяч человек. Развернуто 17 эвакуационных пунктов. В безопасные места отогнано около 5 тысяч домашних животных.
Напомним, в пяти областях Казахстана остаются подтопленными более пяти тысяч домов.
15.04.2024, 10:31 77601
Размыв дамбы произошел в Актюбинской области
Фото: МЧС
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Актобе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за поднятия уровня воды в реке Торгай произошел размыв земляной насыпи (защитная дамба) в селе Нура, в результате чего вода начала поступать в село. Об этом сообщили в ДЧС Актюбинской области.
По данным ДЧС, в селах Нура, Мамыр задействовано 327 человек и 25 единиц техники. Заблаговременно проведены работы по укладе мешкотары и подвоз 390 тонн инертного материала.
На вертолете Министерства обороны эвакуировано 685 человек, из них 363 ребенка.
Ночью 14 апреля в связи с ухудшением паводковой обстановки в Иргизский район направлены силы и средства в составе 70 человек и 5 единиц техники.
15.04.2024, 10:00 79871
В пяти областях Казахстана остаются подтопленными более пяти тысяч домов
Фото: МЧС
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Откачано более 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3503 жилых домов и 2157 дворовых территорий", - проинформировали в МЧС.
С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. Привлеченными воздушными судами спасено 3575 человек, из них 1157 детей. Вернулось домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 6814 человек, из них 2995 детей. В безопасное место отогнано более 106,5 тысячи сельхозживотных.
На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них 9 мостов и 71 дорожное полотно. 82 населенных пункта остались без транспортного сообщения.
В Акмолинской области в результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района произошло подтопление 101 частного жилого дома и 42 дворовых территорий. Эвакуировано 163 человека. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в эвакуации продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек.
В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на реке Есиль и угрозы подтопления в микрорайоне Борки, улица Карьерная, вблизи микрорайона Хромзавод Петропавловска, в селах Соколовка, Большая Малышка Кызылжарского района произошло подтопление 85 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 1003 человека.
В Актюбинской области в связи с повышением уровня воды в реке Тургай в селе Нура Иргизского района произошло подтопление 10 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 655 человек. Также вертолетами в села Жайсанбай, Куйлыс было доставлено 2100 кг продовольствия и 1600 литров ГСМ.
В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействовано более 33 тысяч человек.
15.04.2024, 09:11 80441
В трех областях Казахстана талые воды затопили автодороги
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на девяти участках общей протяженностью 5280 метров в трех областях (Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской), сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 421 километр", - говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 523 человека.
Напомним, количество эвакуированных из-за паводков превысило 108 тысяч человек.
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