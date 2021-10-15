В Алматы цистерны с горючей жидкостью сошли с рельсов

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ТУРКЕСТАН. 14 ОКТЯБРЯ - В селе Верхнее Каскасу 21-летний Азамат собирал с другом яблоки в огороде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Молодой человек задел железную лестницу и внезапно упал. Родные пытались оказать первую помощь, но им это не удалось, сообщает otyrar.kz
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По словам отца погибшего, лестница оказалась в опасной близости с электропроводами. Сельчане неоднократно обращались в акимат с просьбой заменить или поднять высоковольтную линию, так как она находится всего в четырёх метрах над землей.
В местном акимате в трагедии винят самих жителей.
Сначала были построены столбы, затем сельчане возвели свои дома и пристройки, и столбы оказались на территории их домов. Не все, конечно, так сделали, но многие", - сказал заместитель акима сельского округа Меиржан Дуйсебаев.
По словам заместителя акима, в 2022 году в селе установят 30 новых столбов.
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АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматы задержан водитель автобуса, который сбил мопедиста и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 октября, в 09.00, водитель автобуса допустил столкновение с мопедом, вследствие чего водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП", - сообщили в ДП Алматы.
Водитель мопеда от госпитализации отказался.
Водитель автобуса найден и доствлен к месту ДТП для оформления.
КАРАГАНДА. 14 ОКТЯБРЯ - Специализированный следственный суд Караганды санкционировал содержание под стражей инструктора аттракциона "Тарзанка", на котором погибла девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы областного суда, арест санкционирован сроком на два месяца.
Напомним, 10 октября в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась. Полиция возбудила уголовное дело.