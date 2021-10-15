В Алматы цистерны с горючей жидкостью сошли с рельсов

АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - 14 октября, в 17.53, к железнодорожным путям в Турксибском районе были направлены две единицы техники, 12 человек личного состава Службы пожаротушения и Аварийно-спасательной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Произошел сход колесных пар без опрокидывания цистерн. Розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.