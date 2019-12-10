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В Алматы в заброшенном здании обнаружили тело новорожденного ребенка

09.12.2019, 09:11 10828
В Алматы в заброшенном здании обнаружили тело новорожденного ребенка
Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы в заброшенном здании обнаружили тело новорожденного ребенка, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил житель Алматы Андрей Андреев на своей странице в Facebook, тело нашли в заброшенном здании, расположенном между улицами Мате Залки и Софьи Ковалевской, в верхней части озера Сайран. 
 

Говорят, дня три лежал, даже крысы обглодали. Зверь за своих детей идет на смерть, а люди своих бросают на смерть", - написал он.

 
В департаменте полиции данную информацию подтвердили. По данному факту начато досудебное расследование. Создана следственно-оперативная группа.
 
 

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