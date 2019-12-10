В Алматы в заброшенном здании обнаружили тело новорожденного ребенка

Как сообщил житель Алматы Андрей Андреев на своей странице в Facebook, тело нашли в заброшенном здании, расположенном между улицами Мате Залки и Софьи Ковалевской, в верхней части озера Сайран.
Говорят, дня три лежал, даже крысы обглодали. Зверь за своих детей идет на смерть, а люди своих бросают на смерть", - написал он.
В департаменте полиции данную информацию подтвердили. По данному факту начато досудебное расследование. Создана следственно-оперативная группа.
Как сообщалось ранее, в Костанае дворник обнаружил младенца в мусорном баке.
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