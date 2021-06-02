В Алматы ведутся поиски пропавшего в озере Сайран мужчины

ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Очевидцы сообщили, что мужчина 25-30 лет зашел в озеро Сайран и обратно не вышел. Ведутся поиски, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31 мая текущего года, ориентировочно в 17.30, по словам очевидцев, на озере Сайран зашел в воду и не вышел мужчина азиатской национальности в возрасте 25-30 лет, несмотря на установленные запрещающие знаки купания. Предварительно мужчина на берегу с компанией распивал алкогольные напитки и находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Спасателями Службы спасения города Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК были начаты и проводятся до настоящего времени поисково-водолазные работы.

В ведомстве отметили, что водоем на сегодняшний день не был готов к приему отдыхающих, его заполнение составляет только 50%. На месте происшествия задействованы 4 водолаза Службы спасения города Алматы, 3 водолаза ГУ "РОСО МЧС РК", 2 лодки.





ДЧС Алматы рекомендует соблюдать культуру безопасности не воде, а именно:

- купаться только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- во время купания не терять друг друга из виду;

- не заплывать далеко от берега за буи и знаки ограждения;

- не купаться в ночное время и в нетрезвом состоянии.





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