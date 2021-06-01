В ЗКО утонули двое мужчин

УРАЛЬСК. 31 МАЯ - В Западно-Казахстанской области в реках утонули двое мужчин, 24 и 49 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 мая, в 15.24, на реке Урал, в районе поселка Есенсай Акжайыкского района, из-за неисправности тормозного оборудования утонул автомобиль марки ВАЗ-2121. Внутри автомобиля находился 49-летний водитель, пишет портал "Мой город" со ссылкой на ДЧС Западно-Казахстанской области.

В 19.14 были окончены работы. Из воды извлекли тело утонувшего и автомобиль и передали полицейским. На месте работали 4 сотрудника ОСО ДЧС ЗКО", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В этот же день в реке Деркул в поселке Переметное района Байтерек утонул 24-летний мужчина, купаясь в неустановленном месте. Спасатели обнаружили его тело в 19.00.





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