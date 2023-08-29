В Алматы вновь горела барахолка

В прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - уже 74

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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге промбезопасности Казахстан далек от стран, где люди практически не гибнут на производстве.





В прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - уже 74, сообщает в исследовании Energyprom.





Очередная трагедия на одной из шахт в Карагандинской области вновь обратила внимание общественности на уровень промышленной безопасности в Казахстане в целом и на опасные условия труда горняков именно на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в частности. В результате возгорания конвейерной ленты в шахте "Казахстанская" 227 горняков оказались в опасной ситуации, пятеро погибли, 11 пострадали. Новости о смертях рабочих "АрселорМиттал Темиртау" появляются в СМИ с печальной регулярностью. По озвученной правительством РК информации, за последние 15 лет в шахтах и цехах АМТ погибли более 100 казахстанцев.





В день ЧП 17 августа в Telegram-канале пресс-службы президента страны Касым-Жомарта Токаева появилось сообщение, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьёзном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке". Этот пост породил в СМИ череду предположений на тему ухода известного индийского магната Лакшми Миттала (владельца АМТ) из Казахстана и продаже активов российской компании "Северсталь". Однако заявлений правительства на этот счет пока не было, прогнозы и оценки не получили официального подтверждения.





Если рассматривать общую статистику производственного травматизма в Казахстане, то, судя по цифрам за период с 2018 года, численность пострадавших в РК уменьшилась, хотя и незначительно: с 1,57 тысячи до 1,46 тысячи человек. Последние несколько лет средняя численность казахстанцев, получивших травму на работе, держалась в пределах 1,5 тысячи человек в год. За первое полугодие 2023-го были травмированы уже более 640 человек", - пишет сайт.





Что касается статистики погибших, то за эти годы ситуация в лучшую сторону не менялась. Ежегодно численность умерших из-за производственных травм фиксируется в пределах 200 человек. Если в 2018 году, по данным Министерства труда и соцзащиты населения РК (МТСЗН), в стране на рабочем месте погибли 220 человек, то в 2022-м - 203 человека. За январь-июнь текущего года есть данные о гибели 69 работников. С учетом погибших 17 августа в Шахтинске общая численность лишившихся жизни на работе уже составляет минимум 74 человека.





energyprom.kz





Среди регионов печальное первенство по численности как пострадавших, так и по погибших удерживает Карагандинская область. За прошлый год из-за несчастных случаев и аварий в регионе были травмированы 180 человек и погибли 28 человек. В пятерку самых промышленно небезопасных зон попали Восточно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области, а также Алматы", - сообщается в информации.





Пожар и гибель горняков в шахте "Казахстанская" напрямую связаны с нарушением промышленной безопасности. Такие предварительные выводы озвучил премьер-министр страны. К слову, почти каждый третий несчастный случай (27,1%) на предприятиях в первом полугодии текущего года произошел как раз по причине неудовлетворительной организации производства работ. Такую статистику приводит Комитет труда и социальной защиты МТСЗН. На первом же месте среди причин указывается грубая неосторожность самих работников (33,3%). Нарушение правил безопасности и охраны труда происходило в 9,3% случаев.





energyprom.kz





Каждый год крупные казахстанские предприятия проверяют специалисты Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. К примеру, в прошлом году было проверено 38,6 тысячи объектов. Нарушения исчисляются десятками тысяч: 34,6 тысячи в 2022 году против 39,1 тысячи четырьмя годами ранее, в 2018-м (минус 11,4%).





В случае когда дело о нарушении рассматривается в административном порядке, на компанию накладывается штраф и предписание об устранении нарушения. Судя по отчетам комитета, общая сумма по 1,7 тысячи штрафов за прошлый год составила 254,6 млн тенге. Если же производственный инцидент приводит к трагическим последствиям, начинается уголовное производство. Наказание в таких случаях может быть связано с ограничением или лишением свободы ответственных лиц. Известно, что по делу о пожаре на шахте "Казахстанская" возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Ответственность по этой статье предполагает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.





energyprom.kz





В мировом рейтинге по производственному травматизму, который ведут аналитики Международной организации труда (МОТ), Казахстан занимает далеко не лучшие позиции. Например, по количеству случаев травматизма на рабочем месте на 100 тыс. занятых наша страна находится на 14-й строчке из 83. Недалеко ушли от РК по коэффициенту производственных травм и соседние страны - Кыргызстан (9-е место), Узбекистан (11-е место), Россия (21-е место). По коэффициенту же производственных травм со смертельным исходом Казахстан занимает 57-ю строчку. Для сравнения: у РК показатель 4,3, а у лидеров рейтинга - Бельгии, Колумбии и Гвианы - 0. В таких развитых странах, как Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия, Дания, где действуют строгие стандарты промышленной безопасности, случаи гибели людей на рабочем месте крайне редки: 1 на 100 тысяч занятых. В Нидерландах такие ситуации исключительно редки: коэффициент составляет 0,3 на 100 тысяч работников", - приводит цифры агентство.



