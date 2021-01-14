Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - В Алматы во время снегопада произошло свыше 70 ДТП. Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к бдительности и осторожности, передает Kazakhstan Today.

С трех часов ночи в мегаполисе произошло свыше 70 дорожно-транспортных происшествий, 6 из них - с пострадавшими. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу, пешеходы между тем перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

В полиции также напомнили, что дорога не прощает ошибок и оплошностей. "Соблюдение ПДД - гарант безопасности вашей жизни и жизни ваших близких!" - отметили в ведомстве.





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