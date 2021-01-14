Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - В Алматы выпало до 10 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

13 января, с 4.30, в городе Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 09.00 в городе выпало 10 сантиметров снега.

Как сообщили в городском акимате, порядка 2 тыс. рабочих чистят улицы Алматы от снега.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Израсходовано 2650 кубометров противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов", - проинформировали в ведомстве.

В горных, предгорных районах, а также в пешеходных зонах начаты работы по вывозу снега.

После завершения утреннего часа пик с 9.00 организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Задействовано 630 единиц спецтехники, в том числе 234 пескоразбрасывателя, а также 1907 дорожных рабочих. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, температура воздуха сегодня днем до минус 2 градусов, снег завершится в конце дня.

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