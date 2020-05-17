В Алматы вторые сутки ликвидируют последствия обильных осадков

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - Последствия грозы и сильного ветра, накрывших Алматы вечером 14 мая, устранили спасатели службы 109 при поддержке городских экстренных служб, передает Kazakhstan Today.

К 20 часам в среду ликвидационные работы были развернуты на территориях Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Турксибского районов, где периодически возникала угроза подтопления жилых домов и иных зданий", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

На улицах города были ликвидированы сломанные ветром деревья, а также произведена откачка дождевой воды из дворов частного сектора, расположенных в Алатауском районе.

В акимате уточнили, что ликвидацией последствий проливного дождя, сопровождавшегося ветром порывами до 15 метров в секунду, занимались 35 городских спасателей с помощью 11 единиц техники и 2 мотопомп при поддержке сотрудников ДЧС, районных акиматов.

Напомним: из-за резкой перемены погоды и обрушившегося на мегаполис вечером в среду ливня в разных частях Алматы были подтоплены одна улица и два частных двора, повреждено 37 деревьев.

В течение последних полутора суток спасателям удалось взять под контроль и ликвидировать последствия стихии.

Ликвидационно-восстановительные работы продолжались и в ночное время, а по некоторым адресам продолжаются до сих пор.

По сообщению Алматинского филиала "Казгидромета", 14 мая в Алматы было объявлено штормовое предупреждение. За двое суток в мегаполисе выпало 49,5 миллиметра осадков. Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода продлится до 20 мая.

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