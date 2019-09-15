Арысь. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Арыси четверо военнослужащих ранены в результате хлопка при очистке склада от фрагментов боеприпасов, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в Министерстве обороны РК, вчера на территории города Арыс при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошёл хлопок.





"В результате 4 военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения. Все они доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь Министерства обороны РК города Алматы. По данному факту Военная полиция проводит проверку", - проинформировали в Минобороны.





По данным ведомства, безопасности мирным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем.





Напомним, что после очистки территории города и прилегающих к объектам хранения боеприпасов территорий, основная часть фрагментов боеприпасов находится на территории части и не представляет опасности мирным жителям. Вместе с тем, работа военнослужащих внутри воинской части по сбору и ликвидации фрагментов боеприпасов требует определённого времени. В этой связи Министерство обороны просит доверять официальным источникам и не распространять не подтвержденную информацию. Также Министерство обороны напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно обратиться по номеру 102, никаких действий самостоятельно не предпринимать", - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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