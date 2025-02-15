14.02.2025, 19:20 12931
В Астане мужчину насмерть придавило футбольными воротами
Начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане мужчину на футбольном поле насмерть придавило железными воротами, передает корреспондент агентства.
По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай - во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его", - сообщили в столичном департаменте полиции.
Подчеркивается, что проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Сети появились кадры инцидента. Сообщается, что трагедия произошла на спортплощадке "Достык Арена".
Напомним, в прошлом году 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе 2023 года в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь.
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14.02.2025, 08:49 30401
В районе старого вокзала Астаны произошел взрыв Дополнено
Фото: КТЖ
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 14 февраля жители Сарыаркинского района Астаны услышали взрыв в районе старого вокзала.
14 февраля 2025 года в 00.30 на сортировочном пути станции Астана произошел хлопок в грузовом контейнере. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы). Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
Начато расследование с участием уполномоченных органов.
Дополнено 14.02.2025, 12.42
По факту взрыва в грузовом контейнере в районе старого вокзала Астаны возбудили уголовное дело, сообщили в департамента полиции на транспорте.
По данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". На место происшествия незамедлительно выехало руководство департамента. Создана специальная оперативная группа, которая уже приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
13.02.2025, 15:43 44561
В Мюнхене автомобиль протаранил группу демонстрантов
Пострадали не менее 15 человек
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль по неизвестным пока причинам наехал на группу людей в Мюнхене, сообщает ТАСС с ссылкой на газету Bild.
По данным издания в результате наезда пострадали не менее 15 человек.
Сообщается, что водитель умышленно направил автомобиль в группу демонстрантов.
ЧП произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается в пятницу. В ней планируют принять участие немецкие политики, в том числе канцлер Олаф Шольц, и иностранные лидеры, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс.
Причины происшедшего пока не установлены.
13.02.2025, 11:55 52576
Нападение в лифте: столичные медики рассказали о состоянии мальчика
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ребенка, получившего резаные раны лица в лифте, прооперировали: угрозы для жизни нет, сообщает управление здравоохранения Астаны.
Напомним, ребенка госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы №2.
Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме", - рассказали в упрздраве.
В управлении добавили, что на сегодняшний день ребенок активный, угрозы жизни нет.
Напомним, шокирующий случай нападения на пятилетнего мальчика произошел вчера в Астане. Психически нездоровый подросток нанес ребенку в лифте несколько ножевых ранений. По факту возбуждено уголовное дело.
После нападения казахстанские депутаты подняли вопрос о профилактике подобных случаев и необходимости реформы психоневрологических служб.
13.02.2025, 11:06 53481
Полицейский покончил с собой в Жамбылской области
Ведется досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства"
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Тараз. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 22-летни й полицейский покончил с собой на посту в поселке Жасоркен Жамбылской области, сообщает ZTB со ссылкой на источник в полиции.
12 февраля на посту ГРЭС сержант полиции УССО, 2003 года рождения, выстрелил себе в голову из табельного пистолета ПМ", - говорится в сообщении.
Суицид сотрудника прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
Начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования", - сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что наиболее частой причиной ухода из жизни в Казахстане становится тяжелое материальное положение.
12.02.2025, 12:10 69006
Полицейский погиб в результате ДТП в Жамбылской области
В ДП региона выразили соболезнования родным и близким сотрудника полиции
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Тараз. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейский погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Ташкент в Жамбылской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В результате ДТП два сотрудника полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами были госпитализированы в Кордайскую центральную районную больницу. Старший инспектор Батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Үшкемпір Абай Бақытбекұлы 12 февраля скончался в реанимационном отделении больницы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным полиции, вчера в 19.40 на 203 километре автодороги Алматы - Ташкент водитель автомобиля марки Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульным автомобилем.
ДП Жамбылской области выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника полиции", - добавили в пресс-службе.
Ранее один человек пострадал и трое погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек.
11.02.2025, 19:34 77761
В Караганде полицейские сбили девушку на пешеходном переходе
22-летняя пострадавшая доставлена в медицинское учреждение
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Караганда. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 февраля, в 14.30 экипаж патрульной полиции управления полиции Караганды уходя от столкновения допустил наезд на пешехода, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ДП региона.
В результате ДТП 22-летняя пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
В отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения.
Ранее к семи годам колонии приговорили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 15-летнего мальчика и покинул место преступления.
10.02.2025, 15:21 93056
Один погиб и двое пострадали при лобовом столкновении на трассе в Алматинской области
Проводится расследование
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Конаев. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, двое пострадали в дородной аварии на трассе Карасаз - Сарыжаз в Алматинской области, сообщает областной департамент полиции.
Предварительно установлено, что 9 февраля водитель Lada Largus, следуя по автодороге Карасаз - Сарыжаз, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lexus LХ470.
В результате ДТП водитель Lada Largus скончался на месте. Два его пассажира с различными травмами госпитализированы в районную больницу.
По факту дорожной аварии полицией проводится расследование.
Напомним, 8 февраля четыре человека погибли в аварии на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетысу.
08.02.2025, 13:43 134611
Смертельное ДТП произошло в области Жетысу
Фото: instagram/ДП области Жетысу
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Талдыкорган. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в аварии на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетысу, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте, еще один пассажир с различными травмами доставлен в больницу", - сообщили в департаменте.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В полиции призвали соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.
Ранее один человек пострадал и трое погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек. Еще одна смертельная авария произошла на трассе Кентау - Туркестан, где в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли шесть человек.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?