В Атырау на девочку упали ворота

Фото: МЧС РК

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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 октября в 00.50 загорелся дом семьи погибшего ранее подростка Шерзата Болата.





По информации МЧС РК, на место вызова незамедлительно были направлены 10 сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 01.08 установлено, что горит кровля жилого дома и навеса. Дом был полностью охвачен огнем. Пожар локализован в 01.38 и ликвидирован в 01.43 на площади 56 кв.м. Жертв и пострадавших нет.





О пожаре сообщила и глава республиканского общественного объединения "Общественный контроль и мониторинг" Саида Таукелева:





Ночью мне позвонили родные потерпевших и сообщили ужасную новость, о поджоге дома наших потерпевших, по уголовному делу убийства школьника Шерзата из Талгара. Весь дом был уничтожен огнем, несмотря на оперативные действия пожарных служб. Этот удар пришелся на людей, которые и так находятся в сложнейшей жизненной ситуации. Трагедия произошла в тот момент, когда семья борется за справедливость и защиту прав своего ребенка. Ритуальные мероприятия 7 дней, как раз к ним шла подготовка родных. Все дети и взрослые были в доме родителей", - написала Таукелева.





По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.





В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.





В ДП также добавили, что семья погибшего обеспечена охраной с 4 октября. По месту их проживания организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.





По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре 12 октября Генеральной прокуратурой под своим руководством создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления. Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль генеральным прокурором.





Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.





16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.





Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".