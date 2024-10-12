11.10.2024, 17:43 17466
В Атырау на девочку упали ворота
Фото: Depositphotos
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Атырау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау на восьмилетнюю девочку упали ворота.
Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени. Школьницу госпитализировали в отделение реанимации. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - информирует портал "Мой город".
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту ведутся следственные мероприятия. Девочка находится в больнице.
Напомним, в прошлом году в Астане на территории одной из школ на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота.
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12.10.2024, 10:20 3251
Резонансное убийство подростка в Талгаре: сгорел дом потерпевших
Фото: МЧС РК
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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 октября в 00.50 загорелся дом семьи погибшего ранее подростка Шерзата Болата.
По информации МЧС РК, на место вызова незамедлительно были направлены 10 сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 01.08 установлено, что горит кровля жилого дома и навеса. Дом был полностью охвачен огнем. Пожар локализован в 01.38 и ликвидирован в 01.43 на площади 56 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
О пожаре сообщила и глава республиканского общественного объединения "Общественный контроль и мониторинг" Саида Таукелева:
Ночью мне позвонили родные потерпевших и сообщили ужасную новость, о поджоге дома наших потерпевших, по уголовному делу убийства школьника Шерзата из Талгара. Весь дом был уничтожен огнем, несмотря на оперативные действия пожарных служб. Этот удар пришелся на людей, которые и так находятся в сложнейшей жизненной ситуации. Трагедия произошла в тот момент, когда семья борется за справедливость и защиту прав своего ребенка. Ритуальные мероприятия 7 дней, как раз к ним шла подготовка родных. Все дети и взрослые были в доме родителей", - написала Таукелева.
По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В ДП также добавили, что семья погибшего обеспечена охраной с 4 октября. По месту их проживания организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.
По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре 12 октября Генеральной прокуратурой под своим руководством создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления. Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль генеральным прокурором.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
11.10.2024, 11:03 22991
Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в Костанайской области Дополнено
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Костанай. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
Сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в городе Житикара Костанайской области произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован. В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г.р. не пострадал", - сообщили в департаменте.
По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.
В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную", - проинформировали в ДЧС.
В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора Республики Казахстан.
На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области.
Прокуратура и акимат Костанайской области выражают соболезнования родным и близким погибших детей.
Дополнено 11.10.2024, 18.08
Уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала подробности трагедии в Житикаре, где в результате пожара в жилом доме погибли пятеро детей, сообщает alau.kz.
По словам Несибели Басеновой, семья малообеспеченная. Единственный, кто выжил из детей - это старший брат. Ему 13 лет.
Мамы, не было дома. Она находилась у знакомого. Пошла помыться, уснула там и не вернулась домой. Я встретила с мамой. Мама плачет. Ей оказывают экстренную психологическую помощь. Мальчик тоже под присмотром психологов. Трагедия очень серьезная. Мне сложно говорить об этом. Потеряли детей. Дом ветхий", - заявила Несибели Басенова.
Также сообщается, что "мама стояла в очереди на жилье в Костанае".
Это не первая трагедия в Казахстане, которая унесла жизни сразу нескольких детей.
В Астане ночью загорелся дом, в котором без присмотра родителей находились пять сестер, самой младшей из которых было 2 месяца. Все девочки погибли. Как выяснилось позже, семья жила во времянке с неисправным печным оборудованием. Родители были на работе.
24 февраля этого года в Карагандинской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Самому младшему из них было 2 года. На момент пожара дети находились в доме одни.
10.10.2024, 21:20 32221
За один день в пяти районах Акмолинской области возникли природные пожары
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За один день в пяти районах Акмолинской области возникли природные пожары. Возгорания сухой травы и камыша возникли в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском, Жаксынском районах и в Степногорске на предварительной общей площади 0,29 га, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Совместными усилиями сил и средств ДЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания ликвидированы в пяти районах. Жертв и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет.
По всем фактам причиной явилось неосторожное обращение населения с огнем, а именно спички или непотушенная сигарета.
Напомним, степной пожар потушили спустя четыре дня в Карагандинской области. От огня удалось защитить 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где проживает порядка 1,5 тыс человек.
10.10.2024, 08:28 44496
В Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 9 октября, в 17.40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун произошел сход электровоза и вагонов грузового поезда. Жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
По данным пресс-службы, для устранения последствий схода были подняты восстановительные поезда.
10 октября текущего года в 03.50 по станции Сурган открыто движение для пропуска поездов. Последствия схода оперативно ликвидированы. Были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа не останавливалась", - отметили в КТЖ.
На месте происшествия комиссией начато расследование причин схода.
09.10.2024, 14:00 57826
Степной пожар потушили спустя 4 дня в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео МЧС
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возникший 4 дня назад степной пожар в Карагандинской области, ликвидировали, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, рельефной горной, болотистой местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. Работы по тушению велись как наземным, так и воздушным транспортом", - сообщили в МЧС.
Сегодня проведен аэровизуальный облет. На данный момент ситуация стабильная, новых очагов горения не выявлено.
От огня удалось защитить 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где проживает порядка 1,5 тысячи человек.
Также удалось не допустить распространение огня на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.
В ходе ликвидации пожара было выполнено 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров", - дополнили в МЧС.
Напомним, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перекинулся на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
09.10.2024, 09:19 62821
Продолжается ликвидация степного пожара в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Каркаралинском районе Карагандинской области продолжается ликвидация степного пожара. Напомним, вчера пожарным удалось локализовать возгорание.
В Каркаралинском районе ситуация стабильная, новые очаги горения не обнаружены. Идет окарауливание мест пожара. Уточняется площадь горения", - сообщили в департаменте по ЧС региона.
Во время борьбы с огнем сделано 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров.
Спасатели продолжают следить за ситуацией и делают все возможное для скорейшего завершения ликвидации пожара", - отметили в ДЧС.
Как сообщалось ранее, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
08.10.2024, 16:09 80991
Рабочий попал в реанимацию после взрыва на предприятии в Акмолинской области
Заведено уголовное дело
Фото: ДП Акмолинской области
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Кокшетау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция расследует несчастный случай на одном из предприятий Акмолинской области, в результате которого рабочий попал в реанимацию, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
Несчастный случай на одном из ТОО в селе Тасоткель произошел 2 октября около 17.00.
Пострадавший производил сварочные работы с прицепом колесного трактора К-700. После завершения работы он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. В это время произошел взрыв, из-за скопившихся внутри бочки газов.
Со множеством серьезных травм 37-летний рабочий поступил в реанимацию центральной районной больницы.
Полиция начала досудебное производство, проведены следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ "Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области" для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
08.10.2024, 15:16 81166
МЧС: Пожар в Павлодарской области ликвидирован, в Карагандинской - локализован
Фото: Кадр из видео МЧС
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Павлодар. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Природный пожар в Павлодарской области ликвидирован, в настоящее время устанавливается его площадь, сообщил в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС степной пожар в Карагандинской области к настоящему времени удалось локализовать. Площадь устанавливается.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября.
За сутки площадь пожара только по Карагандинской области увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?