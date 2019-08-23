Атырау. 22 августа. Kazakhstan Today - В Атырау произошел пожар в драматическом театре имени Утемисова, передает Kazakhstan Today.

"22 августа, в 14.30, на пульт 101 города Атырау поступило сообщение о пожаре в Казахском драматическом театре имени М. Утемисова. На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

По данным КЧС, ориентировочная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории драмтеатра.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства