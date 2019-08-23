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В Атырау произошел пожар в драматическом театре имени Утемисова

22.08.2019, 16:10 7156
Атырау. 22 августа. Kazakhstan Today - В Атырау произошел пожар в драматическом театре имени Утемисова, передает Kazakhstan Today.
 
"22 августа, в 14.30, на пульт 101 города Атырау поступило сообщение о пожаре в Казахском драматическом театре имени М. Утемисова. На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.
 
По данным КЧС, ориентировочная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории драмтеатра.
 

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