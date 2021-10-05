В Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка
04.10.2021, 16:25 82459
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В Индерском районе Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Случай произошел в Индерском районе 3 октября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что личность женщины, родившей ребенка и оставившей его в уличном туалете, уже установлена, пишет atpress.kz.
Начато досудебное расследование. Остальная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе областного здравоохранения, младенец жив.
Ребенок помещен в родильное отделение Индерской районной больницы, это мальчик. Поступил с переохлаждением тела, был реанимирован врачами, жив. Мать, 1990 года рождения, жительница Индерского района, госпитализирована в послеродовое отделение районной больницы", - уточнили в ведомстве.
АКТАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В центре города нескольких мужчин избили лопатой. Черенками от лопат били людей, лежащих на земле. Происшествие попало на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подробности происшествия сейчас выясняются. На кадрах видеозаписи видно, как несколько мужчин лежат на земле, а двое парней избивают их лопатой и предметом, похожим на черенок от лопаты, сообщает "Лада".
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что драка произошла на бытовой почве после употребления алкогольных напитков. Полицейские задержали участников драки и доставили в управление полиции Актау.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство). Расследование продолжается.
Без вести пропавший житель СКО жил в лесной землянке
04.10.2021, 20:36 65206
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские нашли пропавшего без вести 31-летнего жителя села Димитровка Тайыншинского района. Все эти дни мужчина жил в лесу близ села Тарангул, соседнего Есильского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заявление на розыск без вести пропавшего сельчанина поступило в отдел полиции Тайыншинского района 30 сентября. Мать пропавшего пояснила, что сын уехал в неизвестном направлении на своей автомашине ВАЗ-21120 вечером 29 сентября, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.
В ходе поисковых мероприятий один из местных жителей сообщил полицейским, что на дороге между Тарангулом и Иверском видел брошенную автомашину ВАЗ. Как оказалось, авто принадлежит пропавшему. Полицейские "прочесали" местность при помощи служебно-розыскной собаки и квадрокоптера. В результате мужчина был найден в лесу. Все эти дни, с 29 сентября до утра 2 октября, он находился в есильском лесу, вырыл импровизированную землянку, питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются.
Житель Павлодара совершил суицид, спрыгнув с балкона 16-этажного дома
04.10.2021, 19:42 74251
ПАВЛОДАР. 4 ОКТЯБРЯ - Во дворе дома по проспекту Назарбаева, 52 обнаружено тело мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на 16-м этаже дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские проводят проверку. Назначены экспертизы. Личность мужчины устанавливается, сообщает Pavlodarnews.kz.
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