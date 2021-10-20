В Атырауской области от укусов скорпионов пострадали 23 человека

AТЫРАУ. 19 ОКТЯБРЯ – Скорпионы активизировались в Атырауской области, от укусов уже пострадали 23 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 по 19 октября диспетчерам скорой помощи поступило 23 вызова от жителей области, которых укусили скорпионы, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, в основном обращения поступают от жителей сельской местности, которые проживают в частных домах.
По приезде пострадавшим от укусов скорпионов оказывается первая помощь, при необходимости, в зависимости от состояния, производится госпитализация в стационары. Как правило, обратившиеся находятся под амбулаторным наблюдением врачей на дому", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что жители Шымкента жалуются на нашествие скорпионов.