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В Атырауской области от укусов скорпионов пострадали 23 человека

19.10.2021, 14:17 75250
AТЫРАУ. 19 ОКТЯБРЯ – Скорпионы активизировались в Атырауской области, от укусов уже пострадали 23 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 1 по 19 октября диспетчерам скорой помощи поступило 23 вызова от жителей области, которых укусили скорпионы, сообщает портал "Мой ГОРОД". 
 
Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, в основном обращения поступают от жителей сельской местности, которые проживают в частных домах. 
 

По приезде пострадавшим от укусов скорпионов оказывается первая помощь, при необходимости, в зависимости от состояния, производится госпитализация в стационары. Как правило, обратившиеся находятся под амбулаторным наблюдением врачей на дому", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 

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В Нур-Султане молодые люди залезли на арку моста ради селфи

20.10.2021, 14:32 5347
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане трое молодых людей залезли на арку моста ради эффектного фото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию сообщили очевидцы, что трое неизвестных залезли на арку моста, расположенного по проспекту Кабанбай батыра.
 
Ими оказались молодые люди в возрасте 18-ти и 19-ти лет. На такой поступок, как объясняют сами нарушители, они пошли ради эффектного фото с панорамой столицы.
 

В отношении нарушителей составлен административный протокол. Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь. Благодаря бдительности горожан, поступок молодых людей, к счастью, не закончился трагедией",- отметили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

 

На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

20.10.2021, 09:07 35560
На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 октября 2021 года в 07.04 (20 октября 2021 года в 01.04 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 58 километрах на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда MPV 4,0. Глубина пять километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
 

В Караганде годовалый ребенок погиб в ДТП с участием полицейского

20.10.2021, 08:55 37639
В Караганде годовалый ребенок погиб в ДТП с участием полицейского
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В Караганде полицейский подозревается в смертельном ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 19 октября в 21.45 в Караганде 37-летний сотрудник полиции на автомашине "Мерседес" возвращался домой после смены. 
 

Двигаясь по проспекту Республики, на перекрестке Республики - Дюсембекова, по предварительным данным проехав на желтый сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП от полученных травм скончался годовалый пассажир автомашины "ВАЗ-2114". Водитель автомашины и 27-летний пассажир с различными травмами доставлены в медучреждение", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345, часть 3 УК РК. 
 
37-летний водитель автомашины "Мерседес" водворен в изолятор временного содержания.

 

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