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Жители Шымкента жалуются на нашествие скорпионов

21.08.2021 8074
Жители Шымкента жалуются на нашествие скорпионов
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 21 АВГУСТА - Жители Шымкента жалуются на нашествие скорпионов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Только в этом месяце в токсикологическое отделение Шымкента обратились 39 укушенных, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал Otyrar.
 
Видео в редакцию телеканала прислала одна из жительниц города. Только за последние две недели она обнаружила у себя в доме пять опасных членистоногих. Один из них укусил двухлетнего ребёнка. 
 
Скорпионов находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно, если речь идет о детях и стариках.
 
По словам врачей, состояние укушенного человека зависит от размера скорпиона и места укуса. Если это шея или голова, врачи кладут пострадавшего в больницу. Если укус нанесен в руку или ногу, оказывают первую медпомощь и отпускают домой. 
 

Если боль не сильная, состояние можно облегчить в домашних условиях: промыть рану водой, чтобы очистить её от яда, принять обезболивающее (аспирин, ибупрофен или парацетамол). Если помимо боли и припухлости появилась рвота, повышенное слюноотделение или пена изо рта, необходимо вызвать скорую помощь", - сообщает телеканал. 

 

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