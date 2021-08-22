Фото: otyrar.kz

ШЫМКЕНТ. 21 АВГУСТА - Жители Шымкента жалуются на нашествие скорпионов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Только в этом месяце в токсикологическое отделение Шымкента обратились 39 укушенных, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал Otyrar

Видео в редакцию телеканала прислала одна из жительниц города. Только за последние две недели она обнаружила у себя в доме пять опасных членистоногих. Один из них укусил двухлетнего ребёнка.

Скорпионов находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно, если речь идет о детях и стариках.

По словам врачей, состояние укушенного человека зависит от размера скорпиона и места укуса. Если это шея или голова, врачи кладут пострадавшего в больницу. Если укус нанесен в руку или ногу, оказывают первую медпомощь и отпускают домой.

Если боль не сильная, состояние можно облегчить в домашних условиях: промыть рану водой, чтобы очистить её от яда, принять обезболивающее (аспирин, ибупрофен или парацетамол). Если помимо боли и припухлости появилась рвота, повышенное слюноотделение или пена изо рта, необходимо вызвать скорую помощь", - сообщает телеканал.

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