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В Атырауской области ветер снес крыши трех школ

14.01.2021 21844
В Атырауской области ветер снес крыши трех школ
Атырау. 14 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области, в поселке Доссор Макатского района, ветром сорвало крыши с трех школ, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "АЖ", 14 января сильный ветер снес часть кровли со школ имени Саргунанова, Шарипова и музыкальной школы в Макатском районе. 
 
Заместитель руководителя управления образования Айнагуль Дуйсекенова сообщила, что школа Саргунанова была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а в школе Шарипова в 2019 году проводился капитальный ремонт. Сейчас там ведутся восстановительные работы.
 

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