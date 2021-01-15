В Атырауской области ветер снес крыши трех школ

Атырау. 14 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области, в поселке Доссор Макатского района, ветром сорвало крыши с трех школ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ ", 14 января сильный ветер снес часть кровли со школ имени Саргунанова, Шарипова и музыкальной школы в Макатском районе.

Заместитель руководителя управления образования Айнагуль Дуйсекенова сообщила, что школа Саргунанова была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а в школе Шарипова в 2019 году проводился капитальный ремонт. Сейчас там ведутся восстановительные работы.

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