Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - В авиакатастрофе близ Алматы пострадали четверо детей из одной семьи. В катастрофе погиб их отец - единственный кормилец, передает Kazakhstan Today.

Среди пострадавших детей четверо из одной семьи, где погиб папа - единственный кормилец. В больнице встретили акима Жетысуского района Максата Кикимова, он встретился с родственниками. Акимат предпринимает меры по оказанию помощи семье", - сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин.





По ее информации, шестеро пострадавших детей находятся в реанимации, трое - в отделении. "У троих детей переломы ног, у одной девочки обеих ножек. К настоящему моменту проведены все операции, одна из девочек уже в отделении", - рассказала Аружан Саин.





Все дети обследованы, проведены рентгенографии, УЗИ внутренних органов, КТ головного мозга.

У всех ушибы мягких тканей и головного мозга. Все в сознании, кроме двух деток после операций. Они в реанимации, у них медикаментозный сон, дыхание у всех самостоятельное. Угрозы для жизни ни у кого из детей нет. Самые маленькие детки обошлись без серьезных травм, двое из них пока также в реанимации. Помимо двоих прооперированных детей, нахождение остальных в реанимации связано больше не с тяжестью состояния, а с необходимостью наблюдения врачами за их состоянием", - отметила уполномоченный по правам ребенка в РК.

Мы поговорили с родителями и родственниками нескольких детей. Пообщались и с самым старшим из пострадавших деток. Жанкозы поделился подробностями. Он сидел на 4 ряду у окна, совсем близко к месту разлома самолета. Когда все произошло, мальчик не потерял самообладания, помог взрослым поднимать упавшие вещи, а когда вылез, то попытался помогать сотрудникам ЧС и военным расчищать место, носить кирпичи. Конечно, ему не разрешили, отвели в машину скорой помощи, отправили в больницу. Папа мальчика был рядом в палате. Он рассказал, что отправил этим рейсом сына к маме в Нур-Султан на каникулы, где она работает, и в то время, когда мы были в палате, забежала мама, которая прилетела из столицы. Жанкозы хорошо учится в КТЛ, хочет работать в сфере IT. В общем, сын сейчас успокаивает родителей, их состояние, и других родных и близких детей, безусловно, понятно каждому", - рассказала Саин.

По ее словам, последствия крушения самолета могли для детей быть намного хуже.

И я очень рада, что дети избежали тяжелейших травм", - добавила она.

Также вчера по поручению министра здравоохранения вице-министр Камалжан Надыров объехал стационары города Алматы, в которых лежат пострадавшие после крушения самолёта.

Он навестил больных и встретился с врачами, чтобы узнать о состоянии пациентов, а также о том, какая помощь понадобится дополнительно для лечения и реабилитации пострадавших.

Первым объектом стал центр детской неотложной помощи, куда доставлены 9 детей с политравмами. На сегодня 7 детей находятся в тяжелом, стабильном состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Двум детям в связи с переломами нижних конечностей успешно проведены операции. Второй объект - городская клиническая больница №4, где находятся 18 пострадавших. В настоящее время в крайне тяжелом нестабильном состоянии находится 8 пациентов , 10 пациентов в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы.

В алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 6 пациентов, из них один после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Состояние пяти пациентов оценивается как стабильно тяжелое. В центральную городскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов, из них трое после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у четверых состояние средней степени тяжести, они находятся в стационаре. В больницу скорой неотложной помощи доставлено 14 взрослых с политравмами, из них двое после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, а у двенадцати пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести.

Для лечения всех пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций. В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алматы и Нур-Султана. По поручению министра из города Нур-Султана направлены для оказания помощи врачи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. Из НИИ травматологии, научного центра нейрохирургии, а также Городской больницы №1 города Нур-Султана. Всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь. Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают весь необходимый объем медицинской помощи. Полностью обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами", - добавили в ведомстве.





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