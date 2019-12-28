Восемь пострадавших в авиакатастрофе находятся в крайне тяжелом состоянии

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Восемь пассажиров авиакомпании Bek Air, чей самолет Fokker-100 потерпел сегодня крушение , находятся в крайне тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в пресс-центре акимата Алматы прошел брифинг по чрезвычайной ситуации с участием вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова.

Сейчас в стационарах находятся 47 пострадавших, из них 8 - в крайне тяжелом состоянии, 38 - средней степени тяжести, 1 - средней степени, ближе к удовлетворительному состоянию. Проведено 10 оперативных вмешательств взрослым и две операции детям", - говорится в распространенных материалах.

Отмечается, что для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим было задействовано 86 бригад Алматы и Алматинской области. По линии 103 вызов поступил в 07.43, первая бригада скорой помощи прибыла в течение 15 минут.

Всего в результате авиакатастрофы пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Пять человек после осмотра и оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

12 человек погибли , из них 8 - на месте происшествия, 2 - при транспортировке и 2 взрослых пациента скончались в медучреждениях от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 9 детей в сознании с политравмами, 7 в тяжелом, стабильном состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести. Двум детям в связи с переломами ног успешно проведены операции", - указывается в сообщении.

Для лечения задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций. В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алматы и Нур-Султана.

По поручению министра здравоохранения из Нур-Султана направлены для оказания помощи врачи-травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. Все стационары имеют достаточный запас лекарственных препаратов. Пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь. В Городском центре крови обеспечен необходимый запас крови.

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