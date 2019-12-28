Токаев поручил провести проверку всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде экстренное совещание с участием премьер-министра, руководства Администрации президента, секретаря Совета безопасности, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров внутренних дел, информации и общественного развития, здравоохранения в связи с крушением пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и родным погибших. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере 4 млн тенге . Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Также в ходе совещания президент дал ряд поручений:

- обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета;

- принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана" квалифицированными специалистами;

- провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.

Напомним, сегодня, в 07.21, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Затем произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области. На борту судна находилось 93 пассажира, в том числе 9 детей и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . В медучреждения Алматы госпитализированы 53 человека, из них 8 находятся в крайне тяжелом состоянии.

С пострадавшими и семьями погибших работают психологи.

Для расследования причин катастрофы создана правительственная комиссия, предварительные итоги ее работы ожидаются к 10 января.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства