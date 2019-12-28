Токаев поручил провести проверку всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование семьям и родным погибших. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере 4 млн тенге. Кроме того, родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.
В связи с объявлением 28 декабря общенационального траура Касым-Жомарт Токаев поручил приспустить государственные флаги и отменить все увеселительные мероприятия в стране.
Также в ходе совещания президент дал ряд поручений:
- обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета;
- принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана" квалифицированными специалистами;
- провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.
По информации пресс-службы, Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта Алматы.
Напомним, сегодня, в 07.21, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Затем произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области. На борту судна находилось 93 пассажира, в том числе 9 детей и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. В медучреждения Алматы госпитализированы 53 человека, из них 8 находятся в крайне тяжелом состоянии.
С пострадавшими и семьями погибших работают психологи.
Для расследования причин катастрофы создана правительственная комиссия, предварительные итоги ее работы ожидаются к 10 января.
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