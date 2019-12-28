Семьям погибших в авиакатастрофе выделят по 4 млн тенге

По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге. Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - сказал глава правительства.
По информации пресс-службы премьер-министра РК, Мамин выразил соболезнование родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
На заседании были доложены предварительные результаты работы созданной по поручению главы государства правительственной комиссии. Как известно на данный момент, 27 декабря, в 07.21, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100, вылетевший по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. В 07.22 по докладу Казаэронавигации Алматы при взлете диспетчера наблюдали вспышку. Метка с экрана радара пропала. Объявлена тревога.
На 08.04 ДЧС Алматы было установлено, что в 1,8 километра от взлетной полосы на окраине села Гульдала Талгарского района Алматинской области на открытой территории произошло крушение самолета Fokker-100.
На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находилось 98 человек, в том числе 9 детей и 5 членов экипажа.
Всего в результате происшествия, по состоянию на 15.00, погибли 12 человек, в различные медицинские учреждения Алматы госпитализировано 53 человека, из них состояние 8 оценивается как крайне тяжелое.
Из города Нур-Султана бортом санитарной авиации вылетели специалисты ведущих республиканских медицинских центров, в том числе из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии и ортопедии. Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают необходимую медицинскую помощь, полностью обеспечены лекарственными средствами и компонентами крови. С пострадавшими и семьями погибших работают психологи.
Премьер-министр поручил Министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета авиакомпании Bek Air, Министерству здравоохранения - принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших.
Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года", - подчеркнул Мамин.
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