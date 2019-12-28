Специальная группа психологов работает с пострадавшими и родными погибших в авиакатастрофе под Алматы

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии Nur Otan и Союз психологов Казахстана организовали специальную группу психологов для помощи пострадавшим и родным погибших в авиакатастрофе под Алматы, передает Kazakhstan Today.

С глубоким сожалением выражаю соболезнования семьям и близким погибших. Советом совместно с Союзом психологов Казахстана направлены специалисты для оказания психологической помощи всем, кому она необходима", - сообщила заместитель председателя Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии Nur Otan Динара Закиева.

По ее данным, 14 специалистов-психологов уже выехали на место для оказания помощи родным и близким погибших, в частности при проведении судмедэкспертизы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства