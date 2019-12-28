Врачи Наццентра нейрохирургии и НИИ травматологии вылетели в Алматы для оказания помощи пострадавшим в авиакатастрофе

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили о готовности медицинских организаций Алматы и Алматинской области к оказанию всей необходимой помощи пострадавшим при крушении самолета под Алматы, передает Kazakhstan Today.

Медорганизации Алматы и области мобилизованы и готовы оказать весь необходимый объем медпомощи. В настоящее время из Нур-Султана бортом санитарной авиации вылетели специалисты из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии МЗ РК. С пострадавшими и семьями погибших также работают 40 психологов", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что первые бригады скорой медпомощи прибыли на место происшествия в течение 15 минут. В ведомстве уточнили, что для оказания экстренной медпомощи пострадавшим при крушении была задействована 51 бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, погибли на месте 8 человек, 2 человека при транспортировке, 2 пострадавших скончались в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. В больницы города Алматы госпитализированы 53 пострадавших, из них 9 детей. Состояние 10 взрослых оценивается как крайне тяжелое. Для оказания медицинской помощи все необходимые ресурсы, включая специалистов республиканских научных центров, задействованы. Медицинские организации Алматы и Алматинской области мобилизованы оказать весь необходимый объем помощи, а также полностью обеспечены лекарственными средствами и компонентами крови", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня утром под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. На борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства