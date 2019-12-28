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Токаев проводит совещание по авиакатастрофе в Алматы

27.12.2019, 17:33 6535
Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводит совещание по ситуации с крушением самолёта в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Совещание началось с минуты молчания, сообщает "Хабар 24".
 

Уважаемые коллеги, все вы знаете, что сегодня утром вблизи аэропорта Алматы произошла авиакатастрофа. Есть погибшие и пострадавшие. Это очень тяжелая ситуация. От лица казахстанцев и себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в этой катастрофе, а также семьям погибших будет оказана материальная помощь. Этими вопросами займется правительство страны. А сейчас давайте почтим память погибших минутой молчания", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Сегодня утром под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. При взлете самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области. 
 
На борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек49 человек были госпитализированы, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. 
 
Создана правительственная комиссия. Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана. 
 
 

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