Токаев проводит совещание по авиакатастрофе в Алматы

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводит совещание по ситуации с крушением самолёта в Алматы, передает Kazakhstan Today.
Совещание началось с минуты молчания, сообщает "Хабар 24".
Уважаемые коллеги, все вы знаете, что сегодня утром вблизи аэропорта Алматы произошла авиакатастрофа. Есть погибшие и пострадавшие. Это очень тяжелая ситуация. От лица казахстанцев и себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в этой катастрофе, а также семьям погибших будет оказана материальная помощь. Этими вопросами займется правительство страны. А сейчас давайте почтим память погибших минутой молчания", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня утром под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. При взлете самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области.
На борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. 49 человек были госпитализированы, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.
Создана правительственная комиссия. Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана.
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