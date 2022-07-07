В ДЧС прокомментировали ЧП на Тенгизе: произошел срыв фланцевого соединения трубопровода

Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В ТОО "Тенгизшевройл" произошел срыв фланцевого соединения трубопровода, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
6 июля 2022 года в 09.55 в Жылыойском районе Атырауской области в 150 км от Кульсары в ТОО "Тенгизшевройл" на 42-м участке завода 3-го поколения при проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения, в результате которого на месте погиб работник ТОО "Сенимды Курылыс", гражданин 1985 года рождения", - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.
В клинике предприятия скончался работник ТОО "Агропром техника", гражданин 1985 года рождения. Кроме того, были доставлены в клинику ТОО "Тенгизшевройл" работники ТОО "Onstream Kazakhstan", ТОО "Сенимды Курылыс", ТОО "Мукан сервис", граждане 1996, 1993 и 1996 годов рождения.
В 13.15 воздушным судном ТОО "Тенгизшевройл" травмированный работник ТОО "Onstream Kazakhstan" 1996 года рождения, состояние которого оценивается как тяжелое, доставлен в хирургическое отделение областной больницы Атырау", - проинформировали в департаменте.
ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание.