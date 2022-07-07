ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание.

Фото: facebook/акимат Атырауской области
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам", - сообщает пресс-служба областного акимата.
Также для выявления причин аварии будет создана специальная комиссия, которая проведет расследование происшествия.
Напомним, 6 июля 2022 года на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи.