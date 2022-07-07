О состоянии пострадавших на Тенгизе рабочих рассказали врачи

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АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время взрыва на Тенгизском месторождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время аварии на месторождении пострадали 5 рабочих. Погибли двое граждан. Один из погибших скончался на месте, второй - в медицинском учреждении "Клиника ТШО" на месторождении. Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО "Тенгизшевройл". В настоящее время врачи проводят обследование пациента. Четвертый пострадавший рабочий был доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Его состояние средне стабильное. Пятому пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения "Клиника ТШО" на месторождении", - сообщили в облздраве.
Напомним, 6 июля на строительной площадке, во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.