О состоянии пострадавших на Тенгизе рабочих рассказали врачи

Фото: Кадр с видео

КОСТАНАЙ. 7 ИЮЛЯ - В одном из детских садов Костаная воспитательница резко одернула сидящего на стуле ребенка, в результате чего он сломал ключицу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В информационное агентство "ТоболИнфо" было предоставлено видео, на котором воспитатель детского сада так одергивает ребенка, сидящего на стуле, что у него случился перелом ключицы.





Ребенок тут же заплакал, но, вместо того чтобы вызвать скорую, воспитатель пытается успокоить ребенка. В данное время ребенок проходит лечение, а вот воспитатель ушла в отпуск. Руководство детского учреждения решило особо не реагировать на данный поступок", - сообщает издание.





По словам родителей, в полиции на заявление заявили, что не усматривают состава преступления по статье 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

В комментариях под видео, опубликованном на странице издания в соцсетях, отдел образования Костаная оставил сообщение, что воспитательница уволена.

По инциденту, произошедшему в яслях-саду № 61, отдел образования сообщает, что по отношению к руководителю сада приняты меры дисциплинарного характера, а воспитатель на данный момент уволена", - сказано в комментарии.



