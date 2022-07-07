На месторождении Тенгиз произошел взрыв, есть погибшие

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АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В соцсетях появилась информация о взрыве на Тенгизском месторождении, в результате которого погиб человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что взрыв произошел сегодня, 6 июля, около 10.30.

На месторождении Тенгиз проводился гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба, которая не смогла выдержать давление, взорвалась, и один рабочий погиб на месте. Информацию подтвердила компания "Тенгизшевройл", которая обещала предоставить информацию позже", - сообщается на странице IskerAdam в Instagram.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Атырауской области Айша Кенжемуратова сообщила, что вызов скорой помощи с Тенгизского месторождения не поступил.

Пострадавшие не обращались за медицинской помощью в районную больницу", - рассказала Айша Кенжемуратова.

На данный момент на месторождении работы полностью приостановлены. Правоохранительные органы начали проверку, говорится в материале.

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Позже в департаменте полиции Атырауской области уточнили, что в резултате взрыва погибли два работника 1985 года рождения. Еще троим оказывается медицинская помощь.

По данному факту начато расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".