Кокшетау. 10 мая. Kazakhstan Today - В ДТП погиб заместитель акима Акмолинской области Жомарт Нуркенов, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло на выезде из Кокшетау, около арки "Кокшетау" 9 мая. Автомобиль Toyota Land Crusier под управлением Жомарта Нуркенова направлялся в сторону города Щучинска и попал в ДТП с участием спецтехники. Водитель погиб на месте, сообщает "Кокшетау Азия" .

Жомарт Нуркенов родился 3 марта 1974 года. 10 апреля этого года был назначен заместителем акима области по вопросам сельского хозяйства . Трудовую деятельность начал в 1996 году ветеринарным врачом. В период с 1998 по 2012 годы работал на различных ответственных должностях в Акмолинской областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2012 года работал руководителем управления сельского хозяйства Акмолинской области. Был акимом Атбасарского и Аршалынского районов, руководителем аппарата акима Акмолинской области. С 2017 года по 2018 год - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2018 года работал акимом Буландынского района.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства