В Экибастузе без отопления остаются 29 частных домов

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На помощь экибастузским тепловикам приехали специалисты из Павлодара
Экибастуз. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе без отопления все еще остаются 29 частных жилых домов, сообщил в ходе брифинга аким города Аян Бейсекин.
По частному сектору цифры регулярно меняются. Вчера вечером у нас было порядка 38 частных жилых домов без тепла, сейчас осталось подключить к теплоснабжению 29. Работы идут с утра до поздней ночи. Задействовано порядка 400 человек. Очень много вопросов поступает от жителей по недогреву. Он имеется на концевых участках. Сейчас работают пять групп наладчиков, которые занимаются балансировкой системы теплоснабжения", - цитирует zakon.kz акима.
По его словам, на помощь экибастузским тепловикам приехали специалисты из Павлодара, информирует tengrinews.kz.
Они будут заниматься балансировкой и наладкой на протяжении ближайших нескольких дней, а возможно, и недели. Параметры на магистральных сетях имеются, но есть проблема с давлением на внутриквартальных и внутридомовых", - добавил глава города.
Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.