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В Экибастузе без отопления остаются 29 частных домов

11.12.2022, 15:19 16156
В Экибастузе без отопления остаются 29 частных домов
Фото: Depositphotos
На помощь экибастузским тепловикам приехали специалисты из Павлодара
Экибастуз. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе без отопления все еще остаются 29 частных жилых домов, сообщил в ходе брифинга аким города Аян Бейсекин.

По частному сектору цифры регулярно меняются. Вчера вечером у нас было порядка 38 частных жилых домов без тепла, сейчас осталось подключить к теплоснабжению 29. Работы идут с утра до поздней ночи. Задействовано порядка 400 человек. Очень много вопросов поступает от жителей по недогреву. Он имеется на концевых участках. Сейчас работают пять групп наладчиков, которые занимаются балансировкой системы теплоснабжения", - цитирует zakon.kz акима.


По его словам, на помощь экибастузским тепловикам приехали специалисты из Павлодара, информирует tengrinews.kz.

Они будут заниматься балансировкой и наладкой на протяжении ближайших нескольких дней, а возможно, и недели. Параметры на магистральных сетях имеются, но есть проблема с давлением на внутриквартальных и внутридомовых", - добавил глава города.


Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
 

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ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев

12.12.2022, 13:26 601
ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев
Фото: кадр из видео
В ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.

Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", - заявил глава государства.


По его словам, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень правительства.

Токаев напомнил, что в связи с ЧП в Экибастузе аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.


Напомним, в ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе. Так в Караганде в минувшую пятницу была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра" по адресу Ашимова, 28, сообщили в пресс-службе компании "Теплотранзит Караганда".


В течение двух суток водоотливная техника ТОО "Теплотранзит Караганда" не допускала перелива сетевой воды на проезжую часть. В настоящее время для ликвидации дефекта тепловые сети микрорайона "Панель центр" будут отключены. После устранения дефекта гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в компании.


Еще одна авария произошла сегодня ночью в Петропавловске.

Ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314 Стрелковой Дивизии. Место порыва уже обнаружили. Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники, временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрое", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.


По его словам, на данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается, за исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий.

Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. Также хочу сообщить, что до полного восстановления давления воды будет организован подвоз воды жителям. Я держу данный вопрос на личном контроле", - сообщил глава города.



Напомним, сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.

Вице-премьер также сообщил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником ТЭЦ и республиканским бюджетом.
 

Землетрясение произошло в 282 километрах от Алматы

11.12.2022, 10:50 19596
Землетрясение произошло в 282 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
Сведений об ощутимости нет
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 11 декабря в 01.22 зарегистрировано землетрясение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 282 километрах на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9.6. Магнитуда MPV 4.5.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.

Дополнено: 11.12.2022, 16:35

Сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в воскресенье, 11 декабря, в 14.17 на территории Китая.

Эпицентр землетрясения расположен в 359 километрах на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Ранее сообщалось, что сейсмологи Алматы не прогнозируют до конца года сильных землетрясений.
 

В Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной

10.12.2022, 16:45 32106
В Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной
Это уже вторая внештатная ситуация на котельной "Интернат № 5" за последние три дня
Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 10 декабря, в 4.00 на тепловом источнике "5-й интернат" произошла аварийная поломка системы шлакозолоудаления, что привело к снижению температурных параметров теплоносителя.

Проводится ремонт тормозного барабана, приостановлена работа трех котлов (находятся в горячем резерве). Оставшийся 1 работает в штатном режиме", - приводит ответ прокуратуры Абайской области портал "Объектив Восток".


Без теплоснабжения остались 1925 абонентов (36 многоквартирных домов). Уполномоченные органы ориентированы, ситуация на контроле.

В пресс-службе акимата области Абай также ответили, что на месте находятся руководство Семея и сотрудники ГКП "Теплокоммунэнерго". По прогнозам специалистов, работа ШЗУ будет восстановлена в течение 2 часов, затем в течение дня будут постепенно увеличиваться параметры подачи тепла.

По данным издания, это уже вторая внештатная ситуация на котельной "Интернат № 5" за последние три дня. Позавчера такая же поломка оставила без тепла жителей многоквартирных домов и социальные объекты.

Котельная "Интернат № 5" - пожалуй, самая новая в городе, ее построили в 2014 году на месте старой маломощной, чтобы обеспечить тепловой энергией растущий микрорайон Энергетик, подключили к ней и многоэтажки района Общества слепых. И если в первые годы в квартирах потребителей было даже жарко, то со строительством еще десятка высотных домов тепла стало определенно не хватать. Участились и поломки на самом теплоисточнике, периодически случаются порывы на изношенных тепловых сетях", - говорится в материале информагентства.


По информации руководства теплоисточника, котельная работает на пределе своих мощностей - из-за развернувшего строительства нагрузка идет колоссальная и тепла на всех не хватает. 8 декабря текущего года и вовсе произошла поломка системы шлакозолоудаления, вышел из строя гидротолкатель. Ситуацию усугубляют и постоянные отключения воды горводоканалом. В этот же день произошел порыв на теплосети, отчего общий ремонт затянулся на 5 часов.

Напомним, в Риддере центральную улицу затопило водой из-за прорыва на задвижке холодной воды.

8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты

По информации МИИР, в Казахстане более чем на 50% изношены теплосети и сети водоснабжения.
 

Водой затопило центральную улицу в Рудном

10.12.2022, 12:25 37536
Около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды
Рудный. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном центральную улицу затопило водой из-за прорыва задвижки холодной воды.

По информации управления энергетики и ЖКХ, сегодня в Рудном около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника (К-700 и насос для откачки), сообщает Telegram-канал "Наша газета".

По информации канала, к 12.00 ремонтные работы завершены, прорыв устранен.  Подача воды возобновлена.

Напомним, 30 ноября в Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа на улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко.

Ранее в МИИР сообщили, что в Казахстане более чем на 50% изношены теплосети и сети водоснабжения.
 

В Актау из-за прорыва теплосети без отопления остались жилые дома и школа

09.12.2022, 20:46 53621
В Актау из-за прорыва теплосети без отопления остались жилые дома и школа
Фото: ГКП КЖСА
Ведутся восстановительные работы
Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 31а и 31б микрорайонах произошел прорыв на тепловых сетях, из-за чего люди остались без отопления. Коммунальные службы ведут восстановительные работы.

Как сообщает "Лада", проблема коснулась жителей домов по следующим адресам:

в 31а микрорайоне - №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23;

в 31б микрорайоне - №№ 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29.

Аварийная ситуация сказалась также на жителях микрорайона Шыгыс-3, работе хостела, школы, расположенной в 31а микрорайоне, бани и ресторанов.

Обслуживающая организация обратилась с сообщением о порыве. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подача теплоснабжения будет возобновлена", - сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы".

 

Жителям Экибастуза компенсируют затраты на электричество за период ЧС

09.12.2022, 19:53 54801
Жителям Экибастуза компенсируют затраты на электричество за период ЧС
Фото: telegram/KZgovernment
Все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго"
Экибастуз. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе вслед за освобождением жителей пострадавших домов от оплаты отопления за ноябрь и декабрь встал вопрос компенсаций для всего города вынужденно увеличившихся затрат на электроэнергию.

Вопрос решался нами по поручению главы государства совместно с собственниками "Экибастузтеплоэнерго" при участии первого вице-премьера Романа Скляра. И я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения об адресном начислении компенсаций за использованную в период ЧС (с 27 ноября по 8 декабря) электроэнергию всем физическим лицам, а это 48 957 абонентов города. Сейчас мы уточняем расчеты, определяем единый размер выплаты и прорабатываем механизм ее зачисления на лицевые счета потребителей", - написал аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем Instagram.


Аким подчеркнул, что все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".

Ранее сообщалось, что в Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты. Началась обработка поступающих от жителей города заявлений о возмещении причиненного ущерба.
 

Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

09.12.2022, 13:50 60566
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Водитель доставлен в больницу
Актобе. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области перевернулся автомобиль, в аварии погиб трехлетний мальчик.

Вечером 8 декабря 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry 30 ехал из города Хромтау в сторону села Карабутак района Айтеке би по трассе Самара - Шымкент и перевернулся в овраг. Водитель был доставлен в больницу района Айтекеби, 3-летний мальчик от полученных травм скончался на месте", - сообщает Polisia.kz.


Назначены судебная и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил управления или использования транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 

Новая перемычка улучшит теплоснабжение домов в Экибастузе

08.12.2022, 21:25 72211
Ее запустили в эксплуатацию
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 8 декабря к 18.00 тепло подали во все многоэтажные дома.

Продолжается регулировка системы теплоснабжения, без тепла остается 27 частных жилых домов. Напомним, утром их было 40, сообщает Pavlodarnews.kz.

Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. В работе семь котлоагрегатов: №№ 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15. Параметры сетевой воды составляют 82 градуса прямой и 54 градуса обратной сетевой воды.

На ЦТП-52 установили новый наземный трубопровод на ответвлении тепловой магистрали № 2, что позволило запустить теплоноситель по новому маршруту в обход изношенного. Это увеличит качество теплоснабжения всех запитанных от магистрали домов", - сообщили в ТОО.


Напомним, 6 декабря при обходе специалисты обнаружили повреждение на теплосети на улице Машхура Жусупа. Руководитель оперативного штаба Роман Скляр решил, что нужно построить наружную теплосеть в обход существующей трассы. Ее запустили в эксплуатацию.

В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября.
 

 

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