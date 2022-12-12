В Экибастузе без отопления остаются 29 частных домов

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В ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил , выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.





Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", - заявил глава государства.





По его словам, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень правительства.





Токаев напомнил, что в связи с ЧП в Экибастузе аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.





При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.





Напомним, в ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе. Так в Караганде в минувшую пятницу была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра" по адресу Ашимова, 28, сообщили в пресс-службе компании "Теплотранзит Караганда"









В течение двух суток водоотливная техника ТОО "Теплотранзит Караганда" не допускала перелива сетевой воды на проезжую часть. В настоящее время для ликвидации дефекта тепловые сети микрорайона "Панель центр" будут отключены. После устранения дефекта гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в компании.





Еще одна авария произошла сегодня ночью в Петропавловске.





Ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314 Стрелковой Дивизии. Место порыва уже обнаружили. Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники, временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрое", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.





По его словам, на данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается, за исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий.





Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. Также хочу сообщить, что до полного восстановления давления воды будет организован подвоз воды жителям. Я держу данный вопрос на личном контроле", - сообщил глава города.









Напомним, сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.





Вице-премьер также сообщил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником ТЭЦ и республиканским бюджетом.