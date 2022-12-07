В Экибастузе на теплосети построят перемычку в обход повреждения

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Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При обходе специалисты обнаружили повреждение на теплосети на улице Машхура Жусупа. Руководитель оперативного штаба Роман Скляр решил, что нужно построить наружную теплосеть в обход существующей трассы.
Перемычку протянут на 120 метров, ее диаметр составит 426 миллиметров, сообщает Pavlodarnews.kz.
Почему ее построят поверху? Если бы мы проводили ремонт по старой трассе в подземном исполнении, как она сейчас лежит, то потребовалось бы около 20 часов. А это бы значило опять отключение микрорайона 5а на 20 часов", - сообщил исполняющий обязанности акима области Олег Крук.
По его словам, ночью бригады начнут монтировать теплосеть. Переподключить микрорайон планируют за пять часов. Точное время отключения сообщат дополнительно.
Напомним, сегодня в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6.
Больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии.
По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.