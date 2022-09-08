В электрических сетях KEGOC произошло второе отключение за день

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - 7 сентября в 18.58 повторно отключилась воздушная линия (ВЛ) 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север - Юг, по которому осуществляется энергоснабжение Южной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии, сообщает АО "KEGOC".
Предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики 295 МВт.
В 19.22 подано напряжение на ВЛ, в 19.24 ВЛ включена в транзит. Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Предварительная причина отключения - степной пожар.
Напомним, 7 сентября в 15.38 отключилась ВЛ 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север - Юг.