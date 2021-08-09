В горах Алматы мужчина умер от сердечного приступа

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АЛМАТЫ. 8 АВГУСТА - В горах Алматы в результате сердечного приступа скончался мужчина 61 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел днем 7 августа. Спасатели выехали по вызову в 11.15. Турист находился на высоте 1740 метров над уровнем моря. В 12.30 спасатели прибыли на место и обнаружили мужчину 1960 года рождения без признаков жизни.

В 15.52 спасатели спустили тело и передали сотрудникам полиции. Данные мужчины и другие обстоятельства уточняются.

В ДЧС напомнили, что альпинистская и туристская деятельность сопряжена с преодолением многочисленных опасностей, связанных с рельефом местности, с изменением метеорологических условий при наборе высоты. ДЧС города Алматы просит туристов соблюдать меры безопасности при восхождении в горную местность.

В тот же день, ближе к вечеру, спасателям сообщили, что в ущелье Алма-Арасан заблудились четыре туристки в возрасте от 16 лет до 21 года. Спустя чуть более часа спасатели встретили потерявшихся. В медицинской помощи они не нуждались, девушкам помогли спуститься до поста.

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