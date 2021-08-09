Система Orphus

В горах Алматы мужчина умер от сердечного приступа

08.08.2021 9532
В горах Алматы мужчина умер от сердечного приступа
Фото: Image by Ruslan Zhanabaev from Pixabay
АЛМАТЫ. 8 АВГУСТА - В горах Алматы в результате сердечного приступа скончался мужчина 61 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел днем 7 августа. Спасатели выехали по вызову в 11.15. Турист находился на высоте 1740 метров над уровнем моря. В 12.30 спасатели прибыли на место и обнаружили мужчину 1960 года рождения без признаков жизни.
 
В 15.52 спасатели спустили тело и передали сотрудникам полиции. Данные мужчины и другие обстоятельства уточняются.
 
В ДЧС напомнили, что альпинистская и туристская деятельность сопряжена с преодолением многочисленных опасностей, связанных с рельефом местности, с изменением метеорологических условий при наборе высоты. ДЧС города Алматы просит туристов соблюдать меры безопасности при восхождении в горную местность.
 
В тот же день, ближе к вечеру, спасателям сообщили, что в ущелье Алма-Арасан заблудились четыре туристки в возрасте от 16 лет до 21 года. Спустя чуть более часа спасатели встретили потерявшихся. В медицинской помощи они не нуждались, девушкам помогли спуститься до поста.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая