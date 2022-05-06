В горах Алматы спасли потерявшегося туриста

Фото: скриншот из видео в соцсетях

АКТОБЕ. 6 МАЯ - В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек, спасено - 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 мая 2022 года в 16.48 поступило сообщение о загорании трех балконов девятиэтажного дома на проспекте Абулхаир хана, 67.

По прибытии к месту вызова было установлено загорание обшивки балкона с 4-го по 9-й этажи. Задействованными силами и средствами в количестве 52 человек и 10 единиц техники пожар полностью потушен за 20 минут на площади 50 квадратных метров. По лестничному маршу эвакуировано 60 человек. Также с помощью пожарной автолестницы спасено 10 человек. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.



