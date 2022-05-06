В горах Алматы спасли потерявшегося туриста

Фото: МЧС РК
В службу спасения Алматы поступил вызов от городского ДЧС о потерявшемся парне в горах, в районе пика Фурманова.
Установив месторасположение по геолокации, спасатели обнаружили замерзающего 28-летнего алматинца в 22.30 в ущелье Кимасар. Найденный алматинец в медпомощи не нуждался, был эвакуирован спасателями до города", - сообщили в службе спасения Алматы
Выяснилось, что парень отправился в горы, проигнорировав штормовые предупреждения.
Молодой человек направился днем в горы один, а когда стемнело, потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу", - рассказали спасатели.
Служба спасения Алматы обращает внимание жителей и гостей города на объявленное на ближайшие дни штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет", об ожидающейся непогоде в горах.