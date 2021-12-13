В Капшагае найдено тело пропавшего ранее иностранца

Фото: instagram.com/qapshagay
Гражданин Китая Ванг Ганг 1970 года рождения проживал в Алматы. Он перестал выходить на связь с родными 27 ноября, после чего был объявлен в розыск. В поиске мужчины полицейским помогали волонтеры.
Информация об обнаружении тела появилась на странице qapshagay в Instagram.
Тело гражданина КНР было найдено 11 декабря поисковиками на территории одной из баз отдыха, рядом с дачным обществом "Заря Капчагая". Причину смерти установит следствие", - сообщили авторы поста.
6 декабря стало известно, что в Семее нашли тело погибшего мужчины, оно лежало в водоеме. Ведется расследование.