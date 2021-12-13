В Капшагае найдено тело пропавшего ранее иностранца

Фото: instagram.com/qapshagay

ТАЛДЫКОРГАН. 12 ДЕКАБРЯ - В Капшагае было найдено тело ранее пропавшего гражданина Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гражданин Китая Ванг Ганг 1970 года рождения проживал в Алматы. Он перестал выходить на связь с родными 27 ноября, после чего был объявлен в розыск. В поиске мужчины полицейским помогали волонтеры.

Информация об обнаружении тела появилась на странице qapshagay в Instagram.

Тело гражданина КНР было найдено 11 декабря поисковиками на территории одной из баз отдыха, рядом с дачным обществом "Заря Капчагая". Причину смерти установит следствие", - сообщили авторы поста.



