В Караганде отец помог сыну избить школьника

Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - В Сети появилось видео, на котором заснято, как 39-летний карагандинец подсказывает и показывает сыну, как нужно драться со сверстником, передает Kazakhstan Today.

Видео начинается с кадров борьбы двух детей примерно 7-9 лет. За кадром стоит отец одного из дерущихся. Он выкрикивает подсказки своему сыну: "С головы бей!", "Бей рукой! Что ты его держишь?", "За уши бери и бей". На видео также видно, как взрослый мужчина толкает ребенка.

Позавчера мой сын боролся с одноклассником. Я была на работе, вечером ко мне пришли мама и папа мальчика. Утверждали, что наш ребенок душил их сына! Мы ребенка отругали. Поговорили. Извинились. Папа сказал, что, когда ребенка стали душить, он просто оттащил моего сына", - рассказала мать избитого мальчика.

20 сентября в Актюбинской области одна из школьниц избила ученицу 8 класса, остальные участницы снимали происходящее на сотовые телефоны. Всего в инцидент были втянуты старшеклассницы трех школ Темирского района: Шубаршийской, Саркульской и Кенкиякской. В областном управлении пояснили, что причиной драки стало то, что одна из девочек в отношении другой оскорбительно высказалась.

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