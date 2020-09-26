Скандал вокруг подравшихся сельских школьниц продолжает набирать обороты

Актобе. 25 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня стало известно, что директоров "засветившихся" в этой истории школ, сначала уволили, а потом вновь восстановили в должности. Об этом сообщили в управлении образования Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Изучением причин происшествия занимались отделы образования, прокуратуры и полиции Темирского района. По результатам местным исполнительным органом директора трех школ были освобождены от своих должностей по собственному желанию. Но с этим решением областное управление образования не согласилось. Поэтому вчера представители управления выехали в населенный пункт для встречи с родителями и педагогами. В результате было решено восстановить директоров на своих должностях. Они были восстановлены, и сегодня уже приступили к выполнению своих должностных обязанностей", - сообщил журналистам руководитель отдела областного управления образования Асхат Избасар.

По его информации, в данный момент изучением качества воспитательной работы сельских школ занимается комиссия областного уровня. По результатам ее работы будет принято окончательное решение: наказывать педагогов или нет, и, если да, то в какой степени.

Кроме этого к сельским чиновникам теперь примут меры согласно законодательству за вынуждение директоров школ уволиться.

Между тем в СМИ появилась информация о новом видео с участниками данной истории. На нем девочка, которая наносила удары, просила у потерпевшей прощения.

Прости, что не сделаешь в порыве злости", - рыдая, умоляла подругу инициаторша драки.

Напомним, инцидент произошел 20 сентября в Темирском районе. Одна из школьниц избила ученицу 8 класса , остальные участницы снимали происходящее на сотовые телефоны. Всего в инцидент были втянуты старшеклассницы трех школ Темирского района: Шубаршийской, Саркульской и Кенкиякской.

областном управлении пояснили , что причиной драки стало то, что одна из девочек в отношении другой оскорбительно высказалась.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство) и ведется досудебное расследование.

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