Подробности драки сельских школьниц озвучили в управлении образования Актюбинской области

Актобе. 22 сентября. Kazakhstan Today - В управлении образования Актюбинской области рассказали, что причиной драки школьниц стала словесная перепалка, передает Kazakhstan Today.

Причиной стало то, что одна из девочек в отношении другой оскорбительно высказалась. Это были тяжелые слова, которые задели подругу", - пояснил руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования Асхат Избасар.

По его информации, словесная перепалка между зачинщицами драки произошла во время переписки в Интернете в совместной группе. Школьницы в связи с переходом на дистанционное обучение обучаются на дому.

В выходной день, 20 сентября, они специально собрались, чтобы разобраться в конфликте.

Втянутыми в разборки оказались ученицы трех сельских средних школ (Шубаршийской, Саркульской и Кенкиякской). До этого они были хорошими подругами. Все девочки из благополучных семей, никто из них не состоял на учете.

Для того чтобы разобраться в случившемся, уже создана рабочая группа, в состав которой вошли руководитель районного отдела образования, районных отделов полиции и прокуратуры.

С учащимися и родителями школ проведена разъяснительная работа, чтобы впредь не допустить такие ситуации", - заверил Асхат Избасар.





Ранее сообщалось, что в поселке Шубарши Кенкияк Актюбинской области девятиклассницы избили свою сверстницу и сняли это на видео.

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