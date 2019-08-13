В Карагандинской области над воинской частью перехвачен беспилотник

Караганда. 12 августа. Kazakhstan Today - 10 августа в Карагандинской области группой быстрого реагирования задержаны операторы беспилотника, выполнявшего несанкционированный полет и съемку объектов воинской части, сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.

"С квадрокоптера велась съемка объектов воинской части и прилегающей территории. Вместе с тем установлено, что заявок на полеты и аэрофотосъемку в данном районе не поступало. Задержанные лица, БПЛА и материалы переданы в подразделение внутренних дел Саранского района. О проведении несанкционированного полета и аэрофотосъемке будут информированы органы национальной безопасности и транспортной прокуратуры", - сообщили в ведомстве.

Министерство обороны, со своей стороны, напоминает, что полеты БПЛА и аэрофотосъемка объектов и местности должны производиться в соответствии с законодательством и Правилами использования воздушного пространства Республики Казахстан.





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